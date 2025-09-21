Waibstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte auf der Helmstadter Straße (B 292) zwischen Waibstadt und Helmstadt bei einem schweren Verkehrsunfall im Einsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein Pkw aus bislang noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei wurde eine Person schwer verletzt. Die B 292 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.
Stand 3.40 Uhr
Waibstadt – ERSTMELDUNG – Schwerer Unfall auf der B292
