Vorderpfalz – Holger Scharff erhält höchste Auszeichnung des VdK Rheinland-Pfalz

Vorderpfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Beim „Tag der offenen Tür“ des VdK-Kreisverbandes Vorderpfalz erlebten Mitglieder, Gäste und Freunde des Sozialverbandes einen besonderen Höhepunkt: Kreisgeschäftsführer Schneider-
Gayer ehrte den langjährigen Kreisvorsitzenden Holger Scharff mit dem Ehrenzeichen des
Sozialverbandes VdK Rheinland-Pfalz – der höchsten Auszeichnung, die der Verband zu
vergeben hat.
In seiner Ansprache würdigte Schneider-Gayer Scharffs jahrzehntelanges Engagement. „Holger
Scharff ist ein Mann, der seit vielen Jahren mit Herzblut und unermüdlicher Tatkraft für die
Menschen in unserer Region eintritt. Er hat es verstanden, den VdK in der Vorderpfalz stark zu
machen und vielen Betroffenen eine verlässliche Stimme zu geben.“
Scharff sei es stets darum gegangen, nicht nur Missstände zu benennen, sondern aktiv
Lösungen zu schaffen. Als Kreisvorsitzender habe er den Verband sichtbarer gemacht,
Strukturen gestärkt und den Austausch gefördert. Auch über den VdK hinaus sei er in
zahlreichen sozialen Organisationen aktiv – oft in leitender Funktion. „Wer Holger Scharff kennt,
weiß: Er hört zu, er handelt, er packt an“, betonte Schneider-Gayer.
Die Verleihung des Ehrenzeichens sei daher nicht nur ein Dank für viele Jahre ehrenamtlichen
Einsatzes, sondern auch ein Zeichen der Anerkennung für seine Rolle als „soziales Gewissen“
der Region.
Sichtlich bewegt nahm Holger Scharff die Auszeichnung entgegen. Er dankte allen
Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern und machte deutlich, dass soziales Engagement immer
ein Gemeinschaftswerk sei. „Nur gemeinsam können wir Menschen unterstützen, die Hilfe
brauchen, und Solidarität in unserer Gesellschaft lebendig halten“, so Scharff.
Mit langanhaltendem Applaus würdigten die Gäste die Auszeichnung. Der Festakt verlieh dem
Tag der offenen Tür einen würdigen Rahmen – und zeigte einmal mehr, welch hohen Stellenwert
gelebte Solidarität in der Vorderpfalz hat.
Quelle: Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e.V.