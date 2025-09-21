Vorderpfalz – Holger Scharff erhält höchste Auszeichnung des VdK Rheinland-Pfalz



Vorderpfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Beim „Tag der offenen Tür“ des VdK-Kreisverbandes Vorderpfalz erlebten Mitglieder, Gäste und Freunde des Sozialverbandes einen besonderen Höhepunkt: Kreisgeschäftsführer Schneider-

Gayer ehrte den langjährigen Kreisvorsitzenden Holger Scharff mit dem Ehrenzeichen des

Sozialverbandes VdK Rheinland-Pfalz – der höchsten Auszeichnung, die der Verband zu

vergeben hat.

In seiner Ansprache würdigte Schneider-Gayer Scharffs jahrzehntelanges Engagement. „Holger

Scharff ist ein Mann, der seit vielen Jahren mit Herzblut und unermüdlicher Tatkraft für die

Menschen in unserer Region eintritt. Er hat es verstanden, den VdK in der Vorderpfalz stark zu

machen und vielen Betroffenen eine verlässliche Stimme zu geben.“

Scharff sei es stets darum gegangen, nicht nur Missstände zu benennen, sondern aktiv

Lösungen zu schaffen. Als Kreisvorsitzender habe er den Verband sichtbarer gemacht,

Strukturen gestärkt und den Austausch gefördert. Auch über den VdK hinaus sei er in

zahlreichen sozialen Organisationen aktiv – oft in leitender Funktion. „Wer Holger Scharff kennt,

weiß: Er hört zu, er handelt, er packt an“, betonte Schneider-Gayer.

Die Verleihung des Ehrenzeichens sei daher nicht nur ein Dank für viele Jahre ehrenamtlichen

Einsatzes, sondern auch ein Zeichen der Anerkennung für seine Rolle als „soziales Gewissen“

der Region.

Sichtlich bewegt nahm Holger Scharff die Auszeichnung entgegen. Er dankte allen

Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern und machte deutlich, dass soziales Engagement immer

ein Gemeinschaftswerk sei. „Nur gemeinsam können wir Menschen unterstützen, die Hilfe

brauchen, und Solidarität in unserer Gesellschaft lebendig halten“, so Scharff.

Mit langanhaltendem Applaus würdigten die Gäste die Auszeichnung. Der Festakt verlieh dem

Tag der offenen Tür einen würdigen Rahmen – und zeigte einmal mehr, welch hohen Stellenwert

gelebte Solidarität in der Vorderpfalz hat.

Quelle: Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e.V.