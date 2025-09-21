Speyer – Polizeieinsatz aufgrund betrunkenem LKW-Fahrer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht zum Sonntag musste die Polizei zu einem renitenten Berufskraftfahrer ausrücken. Der 28-jährige Mann verbrachte seine Pause auf einem Autobahnparkplatz bei Speyer. Aufgrund seiner augenscheinlichen Alkoholisierung stürzte der Mann zunächst aus dem Führerhaus seines LKW zu Boden und musste medizinisch versorgt werden. Dennoch wollte der Mann anschließend seine Fahrt fortsetzen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung von Gefahren für den Straßenverkehr sichergestellt.

Die Polizei warnt: Wer alkoholisiert am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet sich und andere. Nutzen Sie im Zweifelsfall lieber öffentliche Verkehrsmittel oder lassen Sie sich abholen.