Speyer – Michael Wagner (CDU) nimmt an Informationsfahrt des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr nach Dijon teil



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU), Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des Landtags Rheinland-Pfalz, hat an einer mehrtägigen Informationsfahrt des Ausschusses in die Partnerregion Burgund-Franche-Comté teilgenommen. Ziel der Reise war es, die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Rheinland-Pfalz und der französischen Partnerregion weiter zu vertiefen.

Nach der Ankunft in Dijon fand ein Gespräch mit Abgeordneten des Regionalrats sowie Vertreterinnen und Vertretern der Agence économique régionale (regionale Wirtschaftsförderungsagentur) und des Pôle Bourgogne Vigne et Vin (Kompetenzzentrum für Weinbau) statt. Anschließend empfing der Leiter des Hauses Rheinland-Pfalz in Dijon und Honorarkonsul Bernhard Schaupp die Delegation.

Am zweiten Tag standen der Besuch bei Dijon Bourgogne Invest, der Wirtschaftsförderungseinrichtung der Metropolregion Dijon, sowie ein Empfang durch Lydie Pfander-Meny, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Dijon, auf dem Programm. Zudem besichtigte die Delegation das Musée des Beaux-Arts. Am Nachmittag folgte ein Austausch mit Vitagora, einem Kompetenzzentrum für Agrar- und Ernährungswirtschaft.



Geplant war außerdem ein Rundgang über die Cité internationale de la Gastronomie et du Vin Dijon, der jedoch aufgrund des landesweiten Streiks in Frankreich entfallen musste. Auf der Rückreise besuchte die Delegation das Weingut Domaine Derey Frères, wo sie Einblicke in den Weinanbau in Burgund-Franche-Comté erhielt.

„Die Begegnungen haben erneut gezeigt, wie vielfältig die wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Schnittmengen zwischen Rheinland-Pfalz und Burgund-Franche-Comté sind. Besonders die Themen Weinbau, Agrarwirtschaft und regionale Wirtschaftsförderung sind für beide Regionen von zentraler Bedeutung“, erklärte Michael Wagner nach seiner Rückkehr. „Gerade in Zeiten europäischer Herausforderungen ist der Austausch mit unseren französischen Partnern wichtiger denn je.“

Quelle: CDU Speyer