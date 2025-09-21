Schifferstadt – Erneut GPS Geräte entwendet – Hinweise gesucht



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21.09.2025) gelangten bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes im Bereich „Am Maurerweg“ und entwendeten aus drei Fahrzeugen die GPS-Module.

Weitere Fahrzeuge wurden aufgebrochen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 35.000EUR. Konkrete Hinweise zu den Tätern liegen bislang keine vor. Die Vermutung besteht, dass es einen Zusammenhang zu vergleichbaren Taten in der jüngsten Vergangenheit gibt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen