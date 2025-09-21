Rhein-Neckar-Kreis – Verdi-Streik bei der BRN GmbH

Ladenburg / rhein-Neckar-Kreis – Busausfälle im Rhein-Neckar-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis am 22. und 23. September

Aufgrund des Streikaufrufs der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di), die die Beschäftigten der BRN GmbH zur Arbeitsniederlegung aufgerufen hat, wird es vom Montag, 22. September 2025, ab 8 Uhr bis einschließlich Dienstag, 23. September 2025, 24 Uhr, in Teilen des Rhein-Neckar-Kreises und des Neckar-Odenwald-Kreises sowie an-grenzender Gebiete zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr kommen.

Folgende Busverkehre der BRN GmbH – einschließlich der Schülerverkehre – entfallen während des Streikzeitraums.

Betroffene Linien:

Ladenburg – Schriesheim: Linien 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630

St. Leon-Rot: Linien 719, 720, 721, 722, 725

Leimen: Linien 723, 724, 726, 749, 751, 757, 758, 759

Neckargemünd: Linien 735, 736, 737, 743, 744, 746, 748, 752, 753, 754, 755, 817

Heidelberg: RNV-Linie 34

Weinheim: Linien 631, 632, 632A, 633, 634, 635, 636

Schwetzingen-Hockenheim: Linien 710, 711, 715, 716, 717, 732 (Los 1 und Los 2)

Mosbach-Buchen:

Linien 745, 822, 824, 828, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 840

Linien 821, 823, 841, 842, 843, 844, 845, 999

Hinweis für alle Fahrgäste:

Die Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH bittet Fahrgäste in den betroffenen Streikgebieten, auf nicht notwendige Fahrten mit den genannten Linien zu verzichten bzw. auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen. Fahrplanauskünfte sind über die kostenlose myVRN-App oder auf der Website des VRN unter www.vrn.de/verkehrsinformationen/ abrufbar.

Quelle VRN Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH