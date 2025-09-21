Mörlenbach / südhessischer Landkreis Bergstraße (ots) – Am Samstag, (20.09.) ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein
Verkehrsunfall zwischen Mörlenbach und Weiher, in den zwei Motorradfahrer involviert waren. Ein 62-jähriger Motorradfahrer beabsichtigte einen Lkw zu überholen und übersah während des Überholmanövers einen weiteren 63-jährigen
Motorradfahrer, der ihm entgegenkam. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Unfallverursacher wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der zweite Motorradfahrer wurde nur
leicht verletzt. Beide Motorräder erlitten Totalschaden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf etwa 15.000 EUR. Der Lkw wurde durch die herumwirbelnden Teile leicht beschädigt. Die L 3120 blieb für mehrere Stunden für den Verkehr
gesperrt. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen.
Mörlenbach – Frontalzusammenstoß zweier Motorräder
