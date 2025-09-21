Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.In Ludwigshafen herrscht derzeit gespannte Erwartung: Nach Schließung der Wahllokale werden die Stimmen ausgezählt.
In Ludwigshafen wird derzeit das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl ausgezählt. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jens Peter Gotter (SPD) und Klaus Blettner (SPD) ab. Zahlreiche Bürger verfolgen gespannt die Auszählung, das Interesse ist groß. Für zusätzliche Brisanz sorgt die umstrittene Nichtzulassung von Joachim Paul (AfD), die schon im Vorfeld für Diskussionen gesorgt hatte. Ein vorläufiges Ergebnis wird in Kürze erwartet.
Ludwigshafen – Spannung bei der Oberbürgermeisterwahl 2025
