Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 21.09.2025 konnte keiner der vier Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen holen. Klaus Blettner (CDU/FWG) und Jens Peter Gotter (SPD) müssen am 12. Oktober in die Stichwahl.
Ludwigshafen – OB-Wahl Ludwigshafen: Klaus Blettner und Jens Peter Gotter in der Stichwahl
