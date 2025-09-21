Ludwigshafen – Ludwigshafener wählen einen neuen OB

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Ludwigshafener wählen heute einen neuen Oberbürgermeister. Zur Wahl stehen vier Kandidaten: Klaus Blettner (CDU), Jens Peter Gotter (SPD), Michaela Schneider-Wettstein (Volt), Martin Wegner (parteilos).
Joachim Paul, (AFD) wurde von der Wahl ausgeschlossen. Joachim Paul hatte bei mehreren Gerichten Eilanträge eingereicht, diese wurden allesamt nicht angenommen.
Joachim Paul kann nach der Wahl gegen das Ergebnis juristisch vorgehen.
Die Wahlergebnisse werden heute Abend im Wilhelm-Hack-Museum präsentiert. Der Termin für die mögliche Stichwahl ist der 12. Oktober.
