Ludwigshafen – Diebstahl aus geparktem Fahrzeug

Ludwigshafen/ Ludwigshafen – Süd (ots) Am Samstag, den 20.09.2025 kam es in den frühen Morgenstunden auf dem Parkplatz eines Restaurants, nahe der Rheinpromenade in Ludwigshafen zu einem Diebstahl. Das Opfer war für kurze Zeit abgelenkt, als der unbekannte Täter die Tasche aus dem mitgeführten Fahrzeug des Geschädigten entwendete. Der Täter trug eine weiße Jacke und flüchtete in Richtung Ostasieninstitut. Außerdem konnte er eine größere Menge an Bargeld in Höhe von ca. 450EUR erlangen, die Tasche warf er zu einem späteren Zeitpunkt ohne Inhalt auf einen angrenzenden Parkplatz. Die Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe. Haben Sie die Tat beobachtet und können Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
- Waibstadt/Waibstadt-Bernau/Rhein-Neckar-Kreis – (ots) Wie bereits berichtet ereignete sich in den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 03:30 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Helmstadter Straße (B292) Höhe Abzweig Neckarbischofsheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger Fordfahrer die L 549 von Neckarbischofsheim kommend und prallte aus bislang unbekannter Ursache an der Einmündung zur B 292 gegen das dortige Brückenbauwerk. Der ... Mehr lesen»
- Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstag (20.09.2025) wurden bei hiesiger Polizeiinspektion bislang zwei Einbrüche in Schrebergärten im Bereich Knappengraben gemeldet, bei welchen u.a. ein Stromaggregat entwendet worden war. Durch Zeugenhinweise konnte eine Garage in Neustadt an der Weinstraße ermittelt werden, in welcher das Diebesgut festgestellt werden konnte. Nach einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss konnten in der Garage in ... Mehr lesen»
- Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Samstag, den 20.09.2025, gegen 16:46 Uhr kam es im Kurvenbereich auf der B271 zwischen Flörsheim-Dalsheim und Ober Flörsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger aus Partenheim befuhr mit seinem Kraftrad die B271 aus der Fahrtrichtung Flörsheim-Dalsheim kommend in Fahrtrichtung Ober Flörsheim. Im Bereich der dortigen Linkskurve verlor der Fahrer die ... Mehr lesen»
- Mörlenbach / südhessischer Landkreis Bergstraße (ots) – Am Samstag, (20.09.) ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen Mörlenbach und Weiher, in den zwei Motorradfahrer involviert waren. Ein 62-jähriger Motorradfahrer beabsichtigte einen Lkw zu überholen und übersah während des Überholmanövers einen weiteren 63-jährigen Motorradfahrer, der ihm entgegenkam. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Unfallverursacher wurde beim ... Mehr lesen»
- Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Samstagmittag (20.09.2025), gegen 12:35 Uhr, kam es in der Mörlheimer Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Herxheim befand sich zusammen mit seiner Ehefrau auf der Mörlheimer Hauptstraße in Fahrtrichtung L 509. Nach derzeitigen Erkenntnissen scherte der 80-jährige Pkw-Fahrer nach links aus, um einem ... Mehr lesen»
- Waibstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte auf der Helmstadter Straße (B 292) zwischen Waibstadt und Helmstadt bei einem schweren Verkehrsunfall im Einsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein Pkw aus bislang noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei wurde eine Person schwer verletzt. Die B 292 ist derzeit in beide ... Mehr lesen»
- Rhein-Pfalz-Kreis – Kindenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmorgen, den 20.09.2025, brach gegen 07:52 Uhr zwischen den Weinreben bei Kindenheim aufgrund eines technischen Defekts ein Brand an einem Vollernter aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 EUR. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen-Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zum Samstag (20.09.2025) kam es gegen 1:00 Uhr in Ludwigshafen-Maudach zu einem Tötungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen fielen in der Ortsmitte mehrere Schüsse, durch die ein 26-jähriger Mann ums Leben kam. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.https://youtu.be/iiD6JIF13n8 Nach Informationen aus Ermittlerkreisen soll es ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab sofort fährt in Heidelberg erstmals ein speziell ausgerüstetes Scan-Fahrzeug durch die Straßen der Bahnstadt und der Altstadt. Das Projekt ist Teil eines Pilotversuchs, den die Stadt Heidelberg gemeinsam mit dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg und der Nahverkehrsgesellschaft BW startet. Ziel ist es, herauszufinden, wie digitale Technologien die Parkraumkontrolle effizienter, fairer und ... Mehr lesen»
- Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, den 07. Oktober 2025, um 19 Uhr findet im Hambacher Schloss das dritte von vier Hambacher Gesprächen im Jahr 2025 statt. Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, dem Frank-Loeb-Institut an der RPTU Kaiserslautern-Landau und der Stiftung Hambacher Schloss organisiert. Unter dem Leitthema „Sicherheit“ ... Mehr lesen»
Waibstadt – Nachtrag – Tödlicher Unfall
Neustadt – Schrebergarteneinbrüche – Diebesgut sichergestellt – Suche nach Geschädigten
Worms – 48-jähriger Motorradfahrer bei Flörsheim-Dalsheim schwerstverletzt
Mörlenbach – Frontalzusammenstoß zweier Motorräder
Landau – Ehepaar bei Verkehrsunfall im Fahrzeug eingeklemmt
Waibstadt – ERSTMELDUNG – Schwerer Unfall auf der B292
Kindenheim – Brand eines Vollernters zwischen den Weinreben
Ludwigshafen – Tötungsdelikt Maudach – 26-Jähriger mit türkischen Wurzeln durch mehrere Schüsse getötet – Zeugen gesucht
Heidelberg – Innovativ, digital, fair, sicher: Stadt erprobt Scan-Fahrzeug für Parkraummanagement
Neustadt – Hambacher Gespräche am 7. Oktober: „Arm und ausgeschlossen? Soziale Sicherheit als Kitt der Demokratie“
