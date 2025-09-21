Landau – Ehepaar bei Verkehrsunfall im Fahrzeug eingeklemmt

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Samstagmittag (20.09.2025), gegen 12:35 Uhr, kam es in der Mörlheimer Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Herxheim befand sich zusammen mit seiner Ehefrau auf der Mörlheimer Hauptstraße in Fahrtrichtung L 509. Nach derzeitigen Erkenntnissen scherte der 80-jährige Pkw-Fahrer nach links aus, um einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw zu überholen. Hierbei übersah er die ihm entgegenkommende, 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Homburg mit ihrem Ehemann als Beifahrer. In der Folge kam es in Höhe des geparkten Pkw zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei kippte der Pkw des Ehepaares aus Herxheim auf die Seite, wodurch das Ehepaar ihr Fahrzeug nicht eigenständig verlassen konnte. Durch die Feuerwehr Landau wurde das Ehepaar mittels technischen Geräts aus ihrem Fahrzeug befreit. Beide wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Ehepaar aus Homburg blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand auch ein Schaden an dem geparkten Pkw. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Mörlheimer Hauptstraße bis etwa 13:30 Uhr gesperrt werden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken