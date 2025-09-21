Hirschberg – Spielgemeinschaft S3L verliert auswärts gegen den SV Salamander Kornwestheim mit 30:32

Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Niederlage in Kornwestheim – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L verliert auswärts gegen den SV Salamander Kornwestheim mit 30:32 (13:16)
Erneut hat es nicht sein sollen. Statt die ersten Punkte zu holen, verliert die S3L zum vierten
Mal in Folge. Ein weiterhin unglücklicher Start in die Saison, trotz einer nach wie vor guten Teamleistung von Trainer
und Mannschaft. „So richtig zu erklären ist das im Moment nicht“ sagt Uli Roth vom S3L-Kernteam, „wir glauben
weiter an die Mannschaft und den Trainer, klar fühlen wir uns im Moment in der Tabellenregion nicht wohl, aber ich
habe das Vertrauen, dass wir das gemeinsam schaffen werden“. Solidarität also verbunden mit der Hoffnung, dass
nun bald der Knopf aufgeht und die Mannschaft zu ihrer eigentlichen Leistungsfähigkeit findet. Noch ist nichts
verloren, zumal man trotz der Niederlage dem Spiel gegen die Lurchis auch viel Positives abgewinnen konnte.
Allen voran überzeugte Stefan Salger mit 8 Treffern, er hat mittlerweile seinen Platz in der Mannschaft gefunden und
zeigte ein sehr gutes Spiel. „Stefan hat sehr viel Verantwortung übernommen“, freut sich Trainer Florian Taafel.
Konstant gut und souverän auch Sven Schreiber, der mit sechs Toren weiterhin die seit Jahren zuverlässige Bank der
Mannschaft bleibt. Vor allem in der zweiten Halbzeit meldete sich Max Preller in seiner gewohnten Form zurück; „auch
Max Kessler hat von außen gut geknipst“, so der Coach.
Insgesamt war der Trainer nicht nur mit den Leistungen einzelner Spieler zufrieden, sondern auch mit dem
Kampfgeist und der Moral der Mannschaft. „Das war ein ganz intensives Spiel, ein Kampf bis zum Ende und die
Jungs haben wirklich alles gegeben, allen Widrigkeiten zum Trotz“, betont Florian Taafel. Vor allem in der zweiten
Halbzeit habe man auch gute Lösungen gegen die offensive Abwehr von Kornwestheim gefunden. Dennoch waren es
weiterhin hausgemachte Fehler, die letztlich einen Sieg oder zumindest ein Unentschieden verhinderten, „Wir haben
einfach immer wieder zu viele Chancen liegen gelassen“, räumt der Coach ein. Man habe zunächst schwer ins Spiel
gefunden, sich dann aber immer wieder ran gekämpft. Der Ausgleich gelang in der 48. Spielminute durch ein Tor von
Sven Schreiber. Ein 25:25, das Hoffnung versprach. Leider sollte es dabei nicht bleiben. „Eigentlich wäre das
Unentschieden verdient gewesen“, betont Florian Taafel.
Dennoch lassen Trainer und Mannschaft die Köpfe nicht hängen. „Ich habe den Jungs in der Kabine gesagt, Männer
wenn wir weiter so machen, dann haben wir in den kommenden Spielen eine wirklich gute Chance, das Blatt zu
wenden“.
Unter Beweis stellen können das die Bergsträßer Handballer bereits am kommenden Samstag im Auswärtsspiel
gegen die SG Köndringen-Teningen, Anwurf in der Ludwig-Jahn-Halle in Teningen ist um 20:00 Uhr. Das nächste
Heimspiel steht am 4. Oktober gegen den TSV Neuhausen/Filder 1898 an. feh
S3L Handball: Moritz Mangold, Lukás Lúba, Lukas Gutsche, Sven Schreiber (6), Hannes Weindl, Moritz Keller, Stefan Salger (8), Max Preller (4), Fabian Schwarzer (1), Niklas Krämer, (3) Bastian Seitz, Tobias Schetters (2), Leon Keller, Lucas Bauer, Maximilian Kessler (2).
Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG
Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs
GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.
Quelle: S3L Handball Spielbetriebs GmbH
Hirschberg – Spielgemeinschaft S3L verliert auswärts gegen den SV Salamander Kornwestheim mit 30:32
Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Niederlage in Kornwestheim – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L verliert auswärts gegen den SV Salamander Kornwestheim mit 30:32 (13:16)