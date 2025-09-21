Hirschberg – Spielgemeinschaft S3L verliert auswärts gegen den SV Salamander Kornwestheim mit 30:32

Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Niederlage in Kornwestheim – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L verliert auswärts gegen den SV Salamander Kornwestheim mit 30:32 (13:16)

Erneut hat es nicht sein sollen. Statt die ersten Punkte zu holen, verliert die S3L zum vierten

Mal in Folge. Ein weiterhin unglücklicher Start in die Saison, trotz einer nach wie vor guten Teamleistung von Trainer

und Mannschaft. „So richtig zu erklären ist das im Moment nicht“ sagt Uli Roth vom S3L-Kernteam, „wir glauben

weiter an die Mannschaft und den Trainer, klar fühlen wir uns im Moment in der Tabellenregion nicht wohl, aber ich

habe das Vertrauen, dass wir das gemeinsam schaffen werden“. Solidarität also verbunden mit der Hoffnung, dass

nun bald der Knopf aufgeht und die Mannschaft zu ihrer eigentlichen Leistungsfähigkeit findet. Noch ist nichts

verloren, zumal man trotz der Niederlage dem Spiel gegen die Lurchis auch viel Positives abgewinnen konnte.

Allen voran überzeugte Stefan Salger mit 8 Treffern, er hat mittlerweile seinen Platz in der Mannschaft gefunden und

zeigte ein sehr gutes Spiel. „Stefan hat sehr viel Verantwortung übernommen“, freut sich Trainer Florian Taafel.

Konstant gut und souverän auch Sven Schreiber, der mit sechs Toren weiterhin die seit Jahren zuverlässige Bank der

Mannschaft bleibt. Vor allem in der zweiten Halbzeit meldete sich Max Preller in seiner gewohnten Form zurück; „auch

Max Kessler hat von außen gut geknipst“, so der Coach.

Insgesamt war der Trainer nicht nur mit den Leistungen einzelner Spieler zufrieden, sondern auch mit dem

Kampfgeist und der Moral der Mannschaft. „Das war ein ganz intensives Spiel, ein Kampf bis zum Ende und die

Jungs haben wirklich alles gegeben, allen Widrigkeiten zum Trotz“, betont Florian Taafel. Vor allem in der zweiten

Halbzeit habe man auch gute Lösungen gegen die offensive Abwehr von Kornwestheim gefunden. Dennoch waren es

weiterhin hausgemachte Fehler, die letztlich einen Sieg oder zumindest ein Unentschieden verhinderten, „Wir haben

einfach immer wieder zu viele Chancen liegen gelassen“, räumt der Coach ein. Man habe zunächst schwer ins Spiel

gefunden, sich dann aber immer wieder ran gekämpft. Der Ausgleich gelang in der 48. Spielminute durch ein Tor von

Sven Schreiber. Ein 25:25, das Hoffnung versprach. Leider sollte es dabei nicht bleiben. „Eigentlich wäre das

Unentschieden verdient gewesen“, betont Florian Taafel.

Dennoch lassen Trainer und Mannschaft die Köpfe nicht hängen. „Ich habe den Jungs in der Kabine gesagt, Männer

wenn wir weiter so machen, dann haben wir in den kommenden Spielen eine wirklich gute Chance, das Blatt zu

wenden“.

Unter Beweis stellen können das die Bergsträßer Handballer bereits am kommenden Samstag im Auswärtsspiel

gegen die SG Köndringen-Teningen, Anwurf in der Ludwig-Jahn-Halle in Teningen ist um 20:00 Uhr. Das nächste

Heimspiel steht am 4. Oktober gegen den TSV Neuhausen/Filder 1898 an. feh

S3L Handball: Moritz Mangold, Lukás Lúba, Lukas Gutsche, Sven Schreiber (6), Hannes Weindl, Moritz Keller, Stefan Salger (8), Max Preller (4), Fabian Schwarzer (1), Niklas Krämer, (3) Bastian Seitz, Tobias Schetters (2), Leon Keller, Lucas Bauer, Maximilian Kessler (2).

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG

Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs

GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle: S3L Handball Spielbetriebs GmbH

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken