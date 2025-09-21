Grünstadt – 7-jähriges Kind verursacht einen Verkehrsunfall



Grünstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 20.09.2025 kam es um 16:25 Uhr in Grünstadt in der Hochgewanne zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern.

Ein 43-jähriger Rennradfahrer fuhr auf der Hochgewanne in Fahrtrichtung Sausenheimer Straße. Aus einer Seitenstraße in der Hochgewanne fuhr ein 7-jähriges Kind mit seinem Mountainbike und missachtete die Vorfahrtsregel rechts vor links, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrräder kam. Beide Fahrradfahrer erlitten leichte Verletzungen am Schienbein. Die Fahrräder waren weiterhin fahrbereit, allerdings entstand an dem hochwertigen Carbonrahmen des Rennrads ein Schaden von schätzungsweise 1.500 Euro.

Üben sie mit ihren Kindern frühzeitig und altersgerecht das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Es geht nicht nur um das Erlernen der Verkehrsregeln, sondern auch darum, Gefahren zu erkennen. Die Verantwortung liegt jedoch nicht alleine bei den Eltern, alle Verkehrsteilnehmer können dazu beitragen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, indem sie die Geschwindigkeiten anpassen, insbesondere in Wohngebieten und in der Nähe von Schulen und Spielplätzen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße