Grünstadt – 33-jähriger Autofahrer rast ohne gültige Fahrerlaubnis durch Sausenheim



Grünstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 20.09.2025 um 23:50 Uhr sollte ein Pkw durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Leininger Straße in Grünstadt Sausenheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der Fahrer des Pkw versuchte zunächst zu flüchten und beschleunigte seinen Pkw innerorts deutlich über die erlaubten 30 km/h. Der Pkw konnte durch die Streife im Rahmen der Fahndung aufgefunden und kontrolliert werden. Der 33-jährige Fahrer konnte den Beamten nach Aufforderung keinen Führerschein aushändigen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Zudem wurde gegen den 37-jährigen Fahrzeughalter ein Strafverfahren wegen Zulassen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße