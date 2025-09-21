Germersheim – Neues Fassadenkunstwerk am Europa Gymnasium Wörth

Germersheim / Wörth / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das Europa Gymnasium Wörth hat seiner Sporthalle ein neues Gesicht verliehen: Nach einem schulinternen Wettbewerb zur Gestaltung der Sporthallen-Fassade setzte der Karlsruher Künstler Jost Schneider den Siegerentwurf großflächig um. Entworfen wurde das Werk von den beiden Schülerinnen und Schülern Ly Müller und Lukas Neubauer, die mit ihrer Idee die Jury überzeugen konnten.

In diesen Tagen wurde das Kunstwerk offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Anwesend waren neben den Künstlerinnen und Künstlern auch zahlreiche Gäste aus Schule und Kommunalverwaltung, darunter Schulleiter Dr. Holger Hauptmann sowie Steffen Weiß, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wörth am Rhein. Auch Landrat Martin Brandl und der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler, zuständig für den Bereich Schulen, nahmen an der Übergabe teil.

„Das Kunstwerk verbindet Kreativität, Schule und regionale Unterstützung auf besondere Weise. Es zeigt, wie junge Menschen ihre Schule und ihr Umfeld aktiv mitgestalten – und damit Identifikation und Gemeinschaft fördern. Wir freuen uns, dass der Landkreis einen Beitrag leisten konnte, um diese Idee sichtbar zu machen“, erklärten Landrat Martin Brandl und Christoph Buttweiler gemeinsam.

Mit dem neuen Fassadenelement verbindet die Sporthalle die Elemente Kunst und Sport an einem Ort Begegnung, Bewegung und Inspiration. Die Umsetzung des Projekts wurde mit insgesamt 5.000 Euro seitens des Landkreises finanziert.

Kreisverwaltung Germersheim