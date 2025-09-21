  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Deidesheim – Ausstellung „Stahlgeflüster – Statuen erzählen Industriemärchen“ mit Fotografien von Bianca Staff im 3F-Museum Deidesheim


Deidesheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mannheimer Fotokünstlerin Bianca Staff präsentiert ihre aktuelle Werkserie
„Stahlgeflüster – Statuen erzählen Industriemärchen“ ab dem 28. September 2025 im
3F Deutsches Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik in Deidesheim.

In den gezeigten Fotografien verbinden sich antike Skulpturen mit industriellen
Kulissen; es entstehen visuelle Erzählungen, die die Grenzen zwischen Vergangenheit
und Gegenwart auf faszinierende Weise verschmelzen.

Bianca Staff ist Absolventin der Freien Kunstakademie Mannheim. Sie hat sich auf
analoge Schwarzweiß-Fotografie spezialisiert und ist für Ihre Doppelbelichtungen
bekannt. Ausstellungen mit ihren Werken waren unter anderem bereits im
Mannheimer Schloss, dem Berufsinformationszentrum der Bundeswehr und in der 68
Gallery Mannheim, bei der sie auch Mitteilhaberin ist, zu sehen.

Die Vernissage findet am Sonntag, dem 28. September 2025 um 14.00 Uhr statt; der
Eintritt dazu ist frei.

Das 3F-Museum ist donnerstags von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, samstags von 14.00
Uhr bis 18.00 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Quelle: 3F Deutsches Museum für Foto,- Film- und Fernsehtechnik e. V.

