Bad Dürkheim – 609. Dürkheimer Wurstmarkt – Fazit zweites Festwochenende Stand Sonntag, 14:00 Uhr

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Von Freitag, 19. September 2025, bis Sonntag, 21. September 2025 fand das zweite Wochenende des diesjährigen 609. Dürkheimer Wurstmarkts statt.

Aufgrund des guten Wetters war der Besucherandrang am Freitag und Samstag sehr groß. Trotzdem verlief das Volksfest aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse, auch wenn die Anzahl der Straftaten insgesamt, im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Vormarktes, etwas zunahm.

Polizeibilanz zweites Festwochenende: 29 Straftaten insgesamt, darunter zehn Diebstahlsdelikte, neun Körperverletzungen, ein Raub, sowie eine Bedrohung, eine Beleidigung und sieben weitere Delikte.