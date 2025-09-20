Weinheim – Die Königin und die Allgäu-PowerDie Königin und die Allgäu-Power



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Tradition und Party: Das Bergsträßer Winzerfest vom 3. bis 5. Oktober

verbindet beides – Sonntags Umzug durch den Ort

In Lützelsachsen macht Weinheim seinem Namen alle Ehre.

Die Bergstraßen-Gemeinde ist nämlich der Weinort der Großen Kreisstadt. Kein anderer

Ortsteil Weinheims steht so für den Weinbau mit seiner ganzen Kultur und Tradition wie

Lützelsachsen. Der größte Ortsteil ist von Weinbergen und einer Weinbaugeschichte

geprägt; nur hier gibt es eine Winzerkönigin.

Gerade erst war in Lützelsachsen eine Ausstellung zu sehen, die an 78 Jahre Bergsträßer

Winzerfest erinnert. Und genau jenes Winzerfest steht jetzt wieder bevor: vom Freitag, 3.

Oktober, bis Sonntag, 5. Oktober – im Wesentlichen findet es in der Gemeindehalle statt,

die an diesem Tagen zur festlichen Winzerhalle wird. Veranstalter des Bergsträßer

Winzerfestes ist der Verkehrs- und Heimatverein, unterstützt von der Ortsverwaltung in

Lützelsachsen. Der Verkehrs- und Heimatverein wird von Sabine Zeiss-Stahl geführt, die

einmal selbst Winzerkönigin war, nämlich 1985/1986.



Das Winzerfest verbindet Tradition mit Partystimmung, schon am ersten Abend, Freitag, 3.

Oktober. Nach der Eröffnung sorgt ab 20 Uhr die Band „Allgäu Power“ auf. Mit einer

großen Vielfalt an klassischen und traditionellen Instrumenten und ihren ganz speziellen

Interpretationen der besten Songs sorgt die Band, deren Name Programm ist, für ein stets

begeistertes Publikum. Das Bühnenprogramm besteht aus Klassikern aus Rock, Pop und

Hip Hop sowie traditionellen Liedern (Tickets im Vorverkauf für 20 Euro gibt es an der

ESSO-Tankstelle in Lützelsachsen an der B3 und für 24 Euro an der Abendkasse).

Am Samstag, 4. Oktober steht abends die Krönung der neuen Winzerkönigin und ihre

Prinzessinnen im Mittelpunkt, ab 19.30 Uhr, danach startet der Festabend mit der

Tanzcombo Empire.

Der Sonntag gehört ganz der Winzerfest-Tradition: Er startet um 9.30 Uhr mit einem

Ökumenischen Gottesdienst, ab 11 Uhr wird Mittagessen in der Gemeindehalle gereicht,

damit alle um 14 Uhr dem Winzerfest-Umzug durch die Gassen Lützelsachsens folgen

können. Der Zug mündet um 15.30 Uhr an der Halle, wo Weinhoheiten der Region ihre

Grußwort sprechen, ab 18 Uhr klingt der Abend und damit das Winzerfest mit Live-Musik

von Martin Böhm aus.

Quelle: Stadt Weinheim