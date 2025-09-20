Neustadt – Hambacher Gespräche am 7. Oktober: „Arm und ausgeschlossen? Soziale Sicherheit als Kitt der Demokratie“



Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, den 07. Oktober 2025, um 19 Uhr findet im Hambacher Schloss das dritte von vier Hambacher Gesprächen im Jahr 2025 statt. Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, dem Frank-Loeb-Institut an der RPTU Kaiserslautern-Landau und der Stiftung Hambacher Schloss organisiert. Unter dem Leitthema „Sicherheit“ stehen diesmal die sozialen Aspekte im Mittelpunkt. Das Thema des Abends lautet: „Arm und ausgeschlossen? Soziale Sicherheit als Kitt der

Demokratie“ Wer von Armut bedroht ist, fühlt sich häufig weniger sicher, sozial ausgegrenzt und politisch machtlos. Ohne das nötige Geld ist die Teilhabe an vielen sozialen Aktivitäten nicht möglich und sogar das Wahlrecht wird von armen Menschen statistisch seltener wahrgenommen. Damit wird mangelnde soziale Sicherheit zu einem Demokratieproblem: Armut und große

ökonomische Ungleichheit setzen Fliehkräfte frei, die eine demokratische Gesellschaft im schlimmsten Fall zerreißen können. Gleichzeitig steigen die Kosten der sozialen Sicherungssysteme. In Zeiten knapper Kassen wird schnell der Ruf nach mehr Eigenverantwortung laut – als Alternative zum staatlich finanzierten Sicherungsnetz. Können Sozialleistungen wie das Bürgergeld den gesellschaftlichen Zusammenhalt sicherstellen – oder spalten sie Deutschland in diejenigen, die zahlen, und diejenigen, die empfangen? Wie müssten sozialpolitische Einsparungen ausgestaltet werden, um Zusammenhalt und Demokratie nicht zu gefährden? Was sind die individuellen Folgen von sozialer Unsicherheit? Entsteht gar eine Schicht der Armen, deren Identität maßgeblich

durch ihre Armut bestimmt wird?

Auf dem Podium diskutieren:

Dörte Schall, Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes

Rheinland-Pfalz

Prof. Dr. Silke van Dyk, Professorin für Politische Soziologie an der Friedrich-SchillerUniversität Jena

Begrüßung: Prof. Dr. Manuela Glaab (Frank-Loeb-Institut)

Moderation: Horst Wenner (Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz)Stiftung Hambacher Schloss – Hambacher Schloss 1832 – 67434 Neustadt a. d. Weinstraße

Tel. 06321-926290 – presse@hambacher-schloss.de – www.hambacher-schloss.de

Der Eintritt ist frei. Wir bitten um Anmeldung mit Vor- und Zunamen per E-Mail an: hambachergespraech@hambacher-schloss.de

Quelle: Hambacher Schloss 1832