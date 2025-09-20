Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch in Neulußheim – Zeugen gesucht



Neulußheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag in den frühen Morgenstunden gegen 04.00 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft durch ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss Zugang zu einer im Ulmenweg befindlichen Doppelhaushälfte.

Die im Anwesen schlafende Bewohnerin wachte auf und bemerkte Geräusche im Haus. Bei der Nachschau stellte sie keine Personen mehr fest jedoch Veränderungen im Inneren, die auf das Eindringen hindeuten. Sachschaden entstand keiner. Nach ersten Erkenntnissen wurde auch nichts entwendet.

Hinweise zu den unbekannten Eindringlingen konnten bislang nicht erlangt werden. Anwohner und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Ulmenweg gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205 2686-0, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim