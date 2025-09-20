Mannheim – Verkauf von Kinderkleidung und Spielsachen am 30. September . Diakonie unterwegs: „Fliegende Kinderkleider“ auf der Rheinau



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Diakonie unterwegs: „Fliegende Kinderkleider“ auf der Rheinau

Verkauf von Kinderkleidung und Spielsachen am 30. September

Benachteiligten Familien helfen, sie unterstützen und Teilhabe ermöglichen – das ist das Ziel des Projekts „Fliegende Kinderkleider“. Damit sollen Familien mit kleinem Geldbeutel in allen Stadtteilen Mannheims niedrigschwellig mit wichtiger Kleidung und Schuhen für ihre Kinder versorgt werden.

„Mit dem mobilen Kleiderangebot ist das kein Problem“, sagt Projektkoordinatorin und Kinderkaufhaus-Leiterin Tatjana Briamonte-Geiser. „Gut erhaltene gebrauchte Kleidung können wir so auch den Familien auf der Rheinau anbieten, die es vielleicht nicht ins Kinderkaufhaus in die Neckarstadt schaffen – und das alles zu kleinen Preisen.“

Das Angebot findet am Dienstag, 30. September 2025, an der Versöhnungskirche Rheinau (Schwabenheimer Str. 25), von 10:00 bis 15:00 Uhr statt.

Gutes weitergeben

Oft stehen Kinderwagen ungenutzt im Keller, Schuhe sind zu klein oder Spielsachen doppelt vorhanden. Das Kinderkaufhaus vermittelt an dieser Schnittstelle: ausgemusterte Sachen kommen direkt bei Familien an, die sie brauchen. „Denn fehlt das Geld, verzichtet man meist auf wichtige Anschaffungen für die Kinder“, sagt Tatjana Briamonte-Geiser. Kleine, fair gestaltete „Von-bis-Preise“ ermöglichen den Zugang zu essenziellen Dingen des Alltags. Ehrenamtliche berichten: „Wir haben schon viele Kinder glücklich gemacht und Wünsche wahr werden lassen.“

Hinweis zum Spenden

Am Stand der „Fliegenden Kinderkleider“ können keine Spenden entgegengenommen werden. Wer Kleidung, Schuhe oder Spielsachen spenden möchte, kann dies nur direkt während der Öffnungszeiten im Kinderkaufhaus Plus tun.

„Diakonie unterwegs“ – direkt zu den Menschen

Das Projekt wurde 2022 im Rahmen der Jubiläumsfeier „10 Jahre Kinderkaufhaus“ offiziell eingeweiht. Ziel ist es, Familien auch außerhalb der Neckarstadt zu erreichen, die sonst nur schwer Zugang zum Kinderkaufhaus haben. Unter dem Titel „Diakonie unterwegs“ ist das mobile Kleiderangebot anlassbezogen bei Stadtteilaktionen in ganz Mannheim präsent.

www.diakonie-mannheim.de, kinderkaufhaus.mannheim@diakonie.ekiba.de, Tel.: 0621 28000 359 (JeLa)

Quelle: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Mannheim