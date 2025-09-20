Mannheim – rnv wird nicht bestreikt – vereinzelte Ausfälle in Heidelberg

Mannheim/Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Verkehrsunternehmens BRN Busverkehr Rhein-Neckar GmbH von Montag, 22. September, 8 Uhr, bis einschließlich Dienstag, 23. September 2025, zur Arbeitsniederlegung auf. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) ist von diesem Streikaufruf nicht betroffen. Dennoch kann es auf einigen Linien im Heidelberger Verkehrsgebiet zu Ausfällen kommen.

Einige Buslinien im Heidelberger Verkehrsgebiet werden von der BRN im Auftrag der rnv ausgeführt. Am Montag, 22. September, sowie Dienstag, 23. September, kommt es daher zu folgenden Einschränkungen:

Linie 34

entfällt

Ausweichmöglichkeit auf die Linie 37 in Ziegelhausen sowie auf weitere Linien in Neuenheim und Bergheim

voraussichtlich keine Bedienung der Gemeinden Wilhelmsfeld, Schönau und Heiligkreuzsteinach

Linie 27

entfällt

Ausweichmöglichkeit auf die Linien 28, 29 und 33 in den Stadtteilen Boxberg und Emmertsgrund

Fahrplanauskünfte sind über die Start.Info-App oder auf der Website der rnv unter www.rnv-online.de abrufbar.