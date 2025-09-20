Mannheim – Hallenbad Waldhof-Ost und Sauna Gartenhallenbad Neckarau am 22. September geschlossen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund eines Betriebsausflugs des Fachbereichs Sport und Freizeit bleiben das Hallenbad Waldhof-Ost und die Sauna des Gartenhallenbads Neckarau am Montag, 22. September, geschlossen. Das Herschelbad sowie die anderen Angebote im Gartenhallenbad Neckarau stehen wie gewohnt zur Verfügung.

Das Service-Telefon des Fachbereichs (0621/293-4004) ist an diesem Tag von 8 bis 16 Uhr besetzt. Die persönliche und telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist nur eingeschränkt gegeben.

Quelle: Stadt Mannheim