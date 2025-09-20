Mannheim – Abweichender Betrieb wegen Veranstaltung

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 20. September 2025, kommt es in den Mittagsstunden zu weiträumigen Umleitungen im Bus- und Stadtbahnbetrieb der Linien 1, 2, 4/4A, 5/5A, 6, 7 und 61 im Bereich der Mannheimer Innenstadt. Grund ist eine Veranstaltung.
Linie1
Umleitung zwischen den Haltestellen Marktplatz und MA Hauptbahnhof
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Paradeplatz (Steig C/D), Strohmarkt, Wasserturm, Kunsthalle
Entfall der Haltestellen Paradeplatz (Steig A/B), Schloss und Universität
Linie 2
Umleitung zwischen den Haltestellen MA Rathaus/rem und MA Hauptbahnhof
aus Richtung Neckarstadt West kommend zusätzliche Bedienung der Haltestellen Paradeplatz (Steig C/D), Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle
Entfall der Haltestellen Paradeplatz (Steig A/B), Schloss und Universität
Linie 4/4A
Umleitung zwischen den Haltestellen MA Rathaus/rem und Alte Feuerwache
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Paradeplatz (Steig C/D), Strohmarkt, Wasserturm, Rosengarten und Gewerkschaftshaus
Entfall der Haltestellen Paradeplatz (Steig A/B), Schloss, Universität, MA Hauptbahnhof und Kunsthalle
Linie 5/5A
Umleitung zwischen den Haltestellen Marktplatz und Rosengarten
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Paradeplatz (Steig C/D), Strohmarkt und Wasserturm
Entfall der Haltestellen Paradeplatz (Steig A/B), Schloss, Universität, MA Hauptbahnhof und Kunsthalle
Linie 6
Umleitung zwischen den Haltestellen MA Rathaus/rem und Tattersall
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Paradeplatz (Steig C/D), Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle
Entfall der Haltestellen Paradeplatz (Steig A/B), Schloss, Universität, MA Hauptbahnhof und Kunsthalle
Linie 7
Umleitung ab der Haltestelle Nationaltheater über Rosengarten, Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz, Marktplatz, Abendakademie, Gewerkschaftshaus und Nationaltheater. Ab dort weiter auf regulärem Weg.
Abfahrt in der Innenstadt jeweils am Fahrsteig gegenüber
Linie 61
in Richtung Pfalzplatz Verlegung der Haltestelle Wasserturm auf die gegenüberliegende Straßenseite (am Parkhotel 1901)