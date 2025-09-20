Mannheim – Abweichender Betrieb wegen Veranstaltung

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 20. September 2025, kommt es in den Mittagsstunden zu weiträumigen Umleitungen im Bus- und Stadtbahnbetrieb der Linien 1, 2, 4/4A, 5/5A, 6, 7 und 61 im Bereich der Mannheimer Innenstadt. Grund ist eine Veranstaltung.

Linie1

Umleitung zwischen den Haltestellen Marktplatz und MA Hauptbahnhof

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Paradeplatz (Steig C/D), Strohmarkt, Wasserturm, Kunsthalle

Entfall der Haltestellen Paradeplatz (Steig A/B), Schloss und Universität

Linie 2

Umleitung zwischen den Haltestellen MA Rathaus/rem und MA Hauptbahnhof

aus Richtung Neckarstadt West kommend zusätzliche Bedienung der Haltestellen Paradeplatz (Steig C/D), Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle

Entfall der Haltestellen Paradeplatz (Steig A/B), Schloss und Universität

Linie 4/4A

Umleitung zwischen den Haltestellen MA Rathaus/rem und Alte Feuerwache

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Paradeplatz (Steig C/D), Strohmarkt, Wasserturm, Rosengarten und Gewerkschaftshaus

Entfall der Haltestellen Paradeplatz (Steig A/B), Schloss, Universität, MA Hauptbahnhof und Kunsthalle

Linie 5/5A

Umleitung zwischen den Haltestellen Marktplatz und Rosengarten

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Paradeplatz (Steig C/D), Strohmarkt und Wasserturm

Entfall der Haltestellen Paradeplatz (Steig A/B), Schloss, Universität, MA Hauptbahnhof und Kunsthalle

Linie 6

Umleitung zwischen den Haltestellen MA Rathaus/rem und Tattersall

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Paradeplatz (Steig C/D), Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle

Entfall der Haltestellen Paradeplatz (Steig A/B), Schloss, Universität, MA Hauptbahnhof und Kunsthalle

Linie 7

Umleitung ab der Haltestelle Nationaltheater über Rosengarten, Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz, Marktplatz, Abendakademie, Gewerkschaftshaus und Nationaltheater. Ab dort weiter auf regulärem Weg.

Abfahrt in der Innenstadt jeweils am Fahrsteig gegenüber

Linie 61

in Richtung Pfalzplatz Verlegung der Haltestelle Wasserturm auf die gegenüberliegende Straßenseite (am Parkhotel 1901)