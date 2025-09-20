Ludwigshafen – VIDEO NACHTRAG – Blutige Tat in Maudach – Polizei hält sich mit Details zurück

Ludwigshafen – Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 20. September 2025, kam es in Ludwigshafen-Maudach zu einem Großeinsatz der Polizei. Nach Schüssen in der Ortsmitte wurde ein Mensch getötet. Mehrere Personen wurden festgenommen. Ein Polizeihubschrauber und Spürhunde waren im Einsatz, die Ortsdurchfahrt zwischen Hindenburgstraße und Mittelstraße blieb über Stunden komplett gesperrt. Nach offiziellen Angaben bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung.



Zu den Hintergründen der Tat macht die Polizei bislang keine näheren Angaben. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne man derzeit keine weiteren Details nennen, hieß es auf Nachfrage. Auch zu den Identitäten des Opfers und der Festgenommenen schweigt die Polizei bislang.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird MRN-News die Öffentlichkeit informieren.