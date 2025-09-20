Ludwigshafen – Tötungsdelikt Maudach – 26-Jähriger mit türkischen Wurzeln durch mehrere Schüsse getötet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zum Samstag (20.09.2025) kam es gegen 1:00 Uhr in Ludwigshafen-Maudach zu einem Tötungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen fielen in der Ortsmitte mehrere Schüsse, durch die ein 26-jähriger Mann ums Leben kam.



Nach Informationen aus Ermittlerkreisen soll es sich bei dem Opfer um einen 26-Jährigen mit türkischen Wurzeln handeln. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Unter anderem wird ein mögliches Motiv im Zusammenhang mit einem sogenannten Ehrenmord geprüft. Offiziell bestätigt sind diese Hintergründe bislang jedoch nicht.

Ein 23-Jähriger, der im Zuge der polizeilichen Maßnahmen festgenommen wurde, steht nach aktuellem Stand nicht unter Tatverdacht. Die Fahndung nach dem oder den Tätern läuft weiterhin auf Hochtouren. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach Angaben der Polizei nicht.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort, unterstützt von einem Polizeihubschrauber und Spürhunden. Die Ortsdurchfahrt blieb über Stunden gesperrt. Die Spurensicherung war bis etwa 9 Uhr im Einsatz.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de