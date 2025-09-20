Ludwigshafen – Staatsphilharmonie startet erfolgreich in die Saison

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zieht nach der Saisoneröffnung 2025 eine überaus positive Bilanz. Mit einer durchschnittlichen Auslastung von rund 80 Prozent konnte die
Resonanz im Vergleich zum Vorjahr (50,14 Prozent) deutlich gesteigert werden.
Insgesamt vier Konzerte standen vom 7. bis 18. September zum
Saisonstart auf dem Programm. Bereits das ausverkaufte Auftaktkonzert begeisterte das Publikum:
Johannes Martin Kränzle bewegte mit Mahlers Kindertotenliedern, interpretiert in einer
kammermusikalischen Bearbeitung, die Besucherinnen und Besucher in Freinsheim.
Beim zweiten Konzert wagte die Staatsphilharmonie etwas Besonderes: Béla Bartóks opulenter,
impressionistischer Einakter Herzog Blaubarts Burg wurde halbszenisch in den Pfalzbau gebracht.
Daneben öffneten choreografische, video- und lichttechnische Elemente den Konzertsaal zu einem
immersiven Erlebnisraum und schufen eine ungewöhnliche Perspektive auf das Werk.
Den Höhepunkt der Saison bildete Gustav Mahlers 6. Sinfonie am 18. September im Pfalzbau. Einen
Abend zuvor gewährten Chefdirigent Michael Francis und Intendant Michael Gassmann beim
Einführungsabend Einblicke in das monumentale Werk. Zugleich war das Konzert am 18. September
das erste der neuen Abonnement-Reihe Ludwigshafen. Dass es bereits mit knapp 70 Prozent
Auslastung startete, ist ein großer Erfolg für das neue Angebot und ein deutliches Signal für das
Interesse des Publikums an den Abonnement-Konzerten der Staatsphilharmonie.
Intendant Michael Gassmann blickt zufrieden auf den Saisonstart: „Wir freuen uns über die Dynamik,
die der Saisonstart in diesem Jahr entfaltet hat. Die deutlich gestiegene Auslastung zeigt, dass wir
unser Publikum erreichen und zugleich neue Besucherinnen und Besucher gewinnen konnten. Für
uns ist das eine wertvolle Bestätigung. Gleichzeitig motiviert der Erfolg, den Saisonstart
weiterzuentwickeln. Für die kommende Ausgabe sind daher einige Anpassungen vorgesehen, die das
Profil der Spielzeiteröffnung schärfen und neue Akzente setzen werden.“
Am kommenden Sonntag, 21. September 2025, lädt die Staatsphilharmonie ab 11 Uhr zum Tag der
offenen Tür ein.
Quelle: Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz