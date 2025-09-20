Ludwigshafen – Staatsphilharmonie startet erfolgreich in die Saison



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zieht nach der Saisoneröffnung 2025 eine überaus positive Bilanz. Mit einer durchschnittlichen Auslastung von rund 80 Prozent konnte die

Resonanz im Vergleich zum Vorjahr (50,14 Prozent) deutlich gesteigert werden.

Insgesamt vier Konzerte standen vom 7. bis 18. September zum

Saisonstart auf dem Programm. Bereits das ausverkaufte Auftaktkonzert begeisterte das Publikum:

Johannes Martin Kränzle bewegte mit Mahlers Kindertotenliedern, interpretiert in einer

kammermusikalischen Bearbeitung, die Besucherinnen und Besucher in Freinsheim.

Beim zweiten Konzert wagte die Staatsphilharmonie etwas Besonderes: Béla Bartóks opulenter,

impressionistischer Einakter Herzog Blaubarts Burg wurde halbszenisch in den Pfalzbau gebracht.

Daneben öffneten choreografische, video- und lichttechnische Elemente den Konzertsaal zu einem

immersiven Erlebnisraum und schufen eine ungewöhnliche Perspektive auf das Werk.

Den Höhepunkt der Saison bildete Gustav Mahlers 6. Sinfonie am 18. September im Pfalzbau. Einen

Abend zuvor gewährten Chefdirigent Michael Francis und Intendant Michael Gassmann beim

Einführungsabend Einblicke in das monumentale Werk. Zugleich war das Konzert am 18. September

das erste der neuen Abonnement-Reihe Ludwigshafen. Dass es bereits mit knapp 70 Prozent

Auslastung startete, ist ein großer Erfolg für das neue Angebot und ein deutliches Signal für das

Interesse des Publikums an den Abonnement-Konzerten der Staatsphilharmonie.

Intendant Michael Gassmann blickt zufrieden auf den Saisonstart: „Wir freuen uns über die Dynamik,

die der Saisonstart in diesem Jahr entfaltet hat. Die deutlich gestiegene Auslastung zeigt, dass wir

unser Publikum erreichen und zugleich neue Besucherinnen und Besucher gewinnen konnten. Für

uns ist das eine wertvolle Bestätigung. Gleichzeitig motiviert der Erfolg, den Saisonstart

weiterzuentwickeln. Für die kommende Ausgabe sind daher einige Anpassungen vorgesehen, die das

Profil der Spielzeiteröffnung schärfen und neue Akzente setzen werden.“

Am kommenden Sonntag, 21. September 2025, lädt die Staatsphilharmonie ab 11 Uhr zum Tag der

offenen Tür ein.

Quelle: Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz