Ludwigshafen – Neuer Seelsorger für kroatische Gemeinde



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die kroatische katholische Gemeinde in Ludwigshafen hat seit dem 1. September 2025 wieder einen eigenen Seelsorger. Pater Ivo Nedić SDB übernimmt die seelsorgliche Betreuung der über 2.200 kroatischen Katholiken in der Stadt. Der Salesianerpater war zuvor 20 Jahre lang Leiter der Kroatischen Katholischen Mission Mittelbaden in Karlsruhe.

Pater Ivo, der seit 35 Jahren in Deutschland lebt und seine erste Stelle in Ingolstadt antrat, bezieht das Pfarrhaus St. Hedwig. Von dort aus wird er jedoch nicht nur für die kroatische Gemeinde tätig sein: Die Diözese Speyer hat dem 71-Jährigen eine geteilte Stelle zugewiesen – zur Hälfte für die kroatische Gemeinde, zur anderen Hälfte für die Seelsorge in der Pfarrei Hl. Katharina von Siena.

Da der Geistliche sonntags ausschließlich für die kroatischen Katholiken im Einsatz ist und neben Ludwigshafen auch Gottesdienste in Speyer, Kaiserslautern und Homburg feiert, wird sich seine Tätigkeit in der Pfarrei Hl. Katharina von Siena auf Wochentage konzentrieren, insbesondere auf den Beerdigungsdienst.

Pater Ivo übernimmt eine lebendige Gemeinde: Die kroatischen Gottesdienste in der Kirche St. Hedwig werden regelmäßig von etwa 400 Gläubigen besucht, zudem gibt es eine große Ministrantengruppe. Im gesamten Bistum Speyer leben über 8.000 kroatische Katholiken.(ako)

Bild (Kath. Dekanat/Konrad): Pater Ivo Nedić SDB