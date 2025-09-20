Ludwigshafen – Bluttat in Maudach – meherere Schüsse, ein Toter, Großaufgebot der Polizei

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In Ludwigshafen-Maudach kommt es aktuell zu einem Großeinsatz der Polizei. In mehreren Ortsteilen laufen Einsatzmaßnahmen. Die Ortsdurchfahrt ist zwischen Hindenburgstraße und Mittelstraße vollständig gesperrt. Aktuell sind ein Polizeihubschrauber und Spürhunde im Einsatz. Nach Auskunft der Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung

Nach ersten Informationen kam es in der Bergstraße zu mehreren Schüssen, bei denen mindestens eine Person ums Leben kam. Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen. Mehrere Personen wurden vorläufig festgenommen.

Die Hintergründe des Geschehens sind bislang noch unklar.

www.mrn-news.de wird nachberichten