  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

20.09.2025, 13:52 Uhr

Lindenfels – Vermisste Person in Lindenfels – Die Polizei bittet um Mithilfe (FOTO)


Lindenfels/Metropolregion Rhein-Nckar – Seit Freitag, den 19.09.2025, 21:00 Uhr, wird der 78-jährige
Oskar W. aus Lindenfels vermisst. Er wurde zuletzt im Bereich der Ortsteile
Lindenfels-Seidenbuch und -Glattbach gesehen.

Oskar W. könnte möglicherweise orientierungslos sein und sich in einer hilflosen Lage befinden. Umfangreiche
Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr unter Einsatz eines Polizeihubschraubers
und Mantrailerhunden führte bislang nicht zum Auffinden der vermissten Person.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe in der Vermisstensache. Oskar W.
ist ca. 178cm groß, schlank, hat kurze graue Haare und trägt eine dunkelblaue
Jacke, sowie eine blaue Jeans und eventuelle eine blaue Kappe.

Wer Oskar W. gesehen hat oder sonstige Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann,
wendet sich bitte an die Polizei in Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680
oder an jede andere Polizeidienststelle.

Berichterstatter: Gräsel, PHK und PVD, Polizeipräsidium Südhessen

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

