Heidelberg – Workflow-Optimierung im Labor: Premiere der smartLabs Summit



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 24. September 2025 öffnet in Heidelberg erstmals die smartLabs Summit ihre Tore – eine Veranstaltung, die praxisnahe Innovation, Digitalisierung und Automatisierung in Laboren in den Mittelpunkt stellt. Die Summit findet im BioLabs Heidelberg (Nicola-Tesla Straße 1-3, 69124 Heidelberg) statt und bietet ein vollgepacktes

Programm von 13:00 bis 19:30 Uhr. Rund 300 TeilnehmerInnen werden erwartet. Initiiert vom bioRN Life Science Cluster Rhine-Neckar in enger Zusammenarbeit mit BioLabs Heidelberg, richtet sich die smartLabs Summit an Fachleute aus Forschung und Industrie, darunter Labortechniker:innen, Laborleiter:innen, (Nachwuchs)- Forscher:innen und Einkäufer von Laborausstattung.

Das Motto der Veranstaltung: „Optimise your workflow“. Mit der smartLabs Summit soll in der Region eine feste Plattform etabliert werden, um wissenschaftliche Workflows weiterzuentwickeln und moderne Laborlösungen sichtbar zu machen. Durch den Fokus auf praktische Anwendung, Digitalisierung und nachhaltige Labortechnik soll die Veranstaltung Impulse setzen, wie Labore effektiver und zukunftsorientierter gestaltet werden können.

Teilnehmende erwartet ein vielfältiges Programm, in dem neueste Technologien und Praxisbeispiele vorgestellt werden:

• Keynotes von ausgewiesenen Expert:innen, die tiefgehende Einblicke geben

u.a. in automatische Bioanalytik und smarte Digital-Workflows.

• Rund 35 Aussteller, die live Innovationen und Lösungen präsentieren – von

Automatisierung über KI bis hin zu nachhaltigen Laborkonzepten.

• Interaktive Sessions & Live-Demonstrationen zu konkreten Anwendungsfällen.

• Ein Networking-Get-Together („Talent Connect“) nach dem offiziellen Programm, bei dem sich Teilnehmende austauschen und neue Kooperationen

anstoßen können.

Ausführliche Informationen können über die Website von bioRN abgerufen werden.

Über bioRN :

BioRN ist das Wissenschafts- und Innovationscluster der Region Rhein-Neckar um Heidelberg, einem der stärksten Biotech- und Life Science-Zentren Deutschlands. Als gemeinnütziges Netzwerk vereint BioRN in einem einzigartigen Ökosystem rund 160 Mitglieder, darunter Spitzenuniversitäten, Forschungseinrichtungen und Technologieparks. Zehn globale Pharmaunternehmen haben F&E-Standorte oder sind im BioRNNetzwerk aktiv. Eine Vielzahl an kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie lokale Regierungsorganisationen und Interessenvertretungen verstärken die Exzellenz des Clusters. BioRN entwickelt Strategien und Konzepte zur Stärkung von Innovation und Translation und zur Vereinfachung von Rahmenbedingungen für Gründungen. Als führendes Life Science Cluster in Europa verfolgt BioRN das Ziel, globale Investitionen und Talente in die Region zu ziehen. BioRN ist zudem Gründungspartner von Biolabs in Heidelberg, einem international agierenden Inkubator für Biotech- und Life Science Start-ups.

Folgen Sie uns auf LinkedIn; bluesky und mastodon sowie www.biorn.org

Quelle: bioRN Network e.V.