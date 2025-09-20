Heidelberg – Stadtwerke: Kundenzentrum schließt am 25. September um 14 Uhr!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund einer internen Veranstaltung schließt das Kundenzentrum der Stadtwerke Heidelberg am Donnerstag, den 25. September 2025 bereits um 14 Uhr und nicht, wie gewöhnlich, um 18 Uhr. Für den persönlichen Kontakt hat der ENERGIEladen in der Hauptstraße an diesem Tag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Kundenhotline ist unter 0800 513 513 2 wie gewohnt bis 18 Uhr zu erreichen. Alternativ können die Online-Services unter www.swhd.de/online-kundenservice rund um die Uhr genutzt werden.
Quelle: Stadtwerke Heidelberg