Heidelberg – Kultur- und Kreativwirtschaft hautnah erleben: OPEN HOUSE DAY am 26. September im DEZERNAT#16: Kreativunternehmen stellen sich vor

Hei delberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, den 26. September 2025, lädt das DEZERNAT#16 in der Emil-Maier-Straße 16 in Heidelberg von 15:00 bis 21:00 Uhr zum OPEN HOUSE DAY ein. Das Programm in und um das städtische Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum steht nun fest: Rund 30 Unternehmen stellen sich sowie ihre Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Architektur, Musik, Mode, Fotografie und Illustration in den großen Foyers, ihren Ateliers und dem Café Leitstelle vor. Auf der Bühne im Emil-Maier-Park treten am Nachmittag musikalische Acts aus dem DEZERNAT#16 auf: Klara Finck sowie die Band „DALAJAMA“ sorgen für Stimmung. Zudem werden zwei Führungen durch das Haus angeboten, bei denen Interessierte mehr über das DEZERNAT#16 und die heutigen Nutzerinnen und Nutzer erfahren können.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher ab 19:00 Uhr: Beim PECHA KUCHA Abend stellen Kreativschaffende aus dem Haus sich in einem unterhaltsamen Präsentationsformat vor – 20 Bilder à 20 Sekunden. Der Abend bietet damit nochmal Einblicke in vielfältige Unternehmensgeschichten und lädt zum Austauschen und Kennenlernen ein.

Im Emil-Maier-Park findet parallel das interkulturelle Quartiersfest des Quartiersmanagements Westliches Bergheim statt – mit Flohmarkt, Spielmobil und Tischtennis. Für das leibliche Wohl sorgen der Foodtruck Yafalafel, das Café Leitstelle sowie das SeniorenZentrum mit hausgemachtem persischem Essen.

Das vollständige Programm und alle teilnehmenden Unternehmen sind online abrufbar unter: www.kreativwirtschaftszentren-heidelberg.de/open-house-day-programm und über die Social-Media-Kanäle der „Kreativwirtschaftszentren Heidelberg“. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Stadt Heidelberg – Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft durchgeführt.

Quelle: Stadt Heidelberg