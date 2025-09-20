Heidelberg – Filme über das Älterwerden für Alt und Jung – 16. Europäisches Filmfestival der Generationen in Heidelberg vom 1. Oktober bis 30. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bundesweit findet vom 1. Oktober bis 30. November 2025 die 16. Ausgabe des Europäischen Filmfestivals der Generationen statt. In allen elf Heidelberger Seniorenzentren in den Stadtteilen werden elf verschiedene Filme des Programms gezeigt. Im Anschluss an die Veranstaltungen gibt es Publikumsgespräche mit Heidelberger Expertinnen und Experten. Besonders für ältere Bürgerinnen und Bürger soll damit eine Möglichkeit geschaffen werden, Teil des sozialen und kulturellen Miteinanders zu sein. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die Veranstaltungen werden organisiert durch das Amt für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg.

Die Termine im Überblick:

– Montag, 13. Oktober 2025, 14 Uhr: „HEAVEN CAN WAIT – wir leben jetzt“, Seniorenzentrum Rohrbach

– Mittwoch, 15. Oktober 2025, 15 Uhr: „Was ist schon normal?“, Seniorenzentrum Pfaffengrund

– Donnerstag, 16. Oktober 2025, 17 Uhr: „Ein Mann namens Ove“, Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt

– Donnerstag, 16. Oktober 2025, 17 Uhr: „In voller Blüte“, Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund

– Mittwoch, 22. Oktober 2025, 13.30 Uhr: „Enkel für Anfänger“, Seniorenzentrum Wieblingen

– Donnerstag, 23. Oktober 2025, 14 Uhr: „HEAVEN CAN WAIT – wir leben jetzt“, Seniorenzentrum Handschuhsheim

– Donnerstag, 23. Oktober 2025, 15 Uhr: „Acht Geschwister“, Seniorenzentrum Bergheim

– Mittwoch, 29. Oktober 2025, 14.30 Uhr: „Die Herbstzeitlosen“, Seniorenzentrum Neuenheim

– Donnerstag, 30. Oktober 2025 14 Uhr: „Acht Geschwister“, Seniorenzentrum Altstadt

– Mittwoch, 5. November 2025, 14 Uhr: „Im Taxi mit Madeleine“, Seniorenzentrum Ziegelhausen/Schlierbach,

– Mittwoch, 5. November 2025, 14.30 Uhr: „Britt-Marie war hier“, Seniorenzentrum Kirchheim

Fragen zum Festival beantwortet Antje Kehder, Amt für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg, Dantestraße 7, Telefon 06221 58-38340, E-Mail antje.kehder@heidelberg.de.

Alle Veranstaltungen des Festivals gibt es online unter https://festival-generationen.de/programm.php

Quelle: Stadt Heidelberg