Heidelberg – Der Heidelberger Herbst ruft! Am 27. und 28. September verwandelt sich die Altstadt in eine riesige Entdeckungsmeile für jeden Geschmack

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 27. und 28. September 2025 unterhält das größte Stadtfest der Region, der Heidelberger Herbst, seine Besucher ein ganzes Wochenende lang mit einem vielfältigen Programm. Mit dem „Platz des Sports“ erhält das Event eine neue Attraktion.

Der offizielle Startschuss zum 54. Heidelberger Herbst durch Oberbürgermeister Eckart Würzner fällt traditionell mit dem Fassbieranstich um 11 Uhr auf dem Marktplatz.

Die Gäste erwartet in der gesamten Heidelberger Altstadt ein buntes Musik- und Entertainmentprogramm auf elf Bühnen, jede Menge Kulinarisches und tolle Ideen beim Kunsthandwerker-, Waren- und Flohmarkt.

Neue Attraktionen in diesem Jahr sind unter anderem der „Platz des Sports“ auf dem Friedrich-Ebert-Platz, wo sich über zehn Heidelberger Vereine präsentieren und unterstreichen, dass Heidelberg eine Sportstadt ist. Außerdem lässt die Ü60-Theatergruppe der Theaterwerkstatt am Anatomiegarten Kunstwerke lebendig werden und der Kinder- und Jugendcircus Peperoni zeigt sonntags auf dem Richard-Hauser-Platz Akrobatik, Balance, Jonglage und Luftartistik mit jungen Artisten.

Der „Herbst-Sonntag“ in Kombination mit dem Einkaufs-Sonntag bietet besonders für Familien viel Action und Shoppingspaß.

Märkte und Kulturprogramm

Samstag, 27. September 2025

Der bekannte Heidelberger Herbst-Flohmarkt in der südlichen Altstadt (Merianstraße und Kettengasse) und in der nördlichen Altstadt (Dreikönigstraße, Obere Neckarstraße, Lauerstraße, Neckarstaden und am Brückentor) lädt alle Jäger und (Schnäppchen-)Sammler von 7 – 19 Uhr zum ausgiebigen Stöbern ein.

Bewährt hat sich auch der Anwohner-Flohmarkt, der in der Neugasse, der Landfriedstraße, der Karl-Ludwig-Straße, der Bienenstraße, der Sandgasse, der Unteren Straße, der Ingrimstraße, der Mittelbadgasse, der Unteren Neckarstraße, der Großen Mantelgasse und an der Heuscheuer ebenso von 7 – 19 Uhr stattfindet.

Im Innenhof der Theodor-Heuss-Schule gibt es von 6.30 – 18 Uhr den beliebten Flohmarkt für Kinder bis 15 Jahre. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zum zweiten Mal ist der Accessoires-Flohmarkt des Deutsch-Französischen Kulturzentrums in der Mittelbadgasse 7/Ecke Ingrimstraße dabei. Dort findet man Artikel wie Hüte, Gürtel oder Schals mit den sogenannten „Cerises sur le gâteau“ und somit in jenem kreativen Stil, die jedem Outfit den richtigen Pfiff geben.

Entlang der Hauptstraße hat der Kunsthandwerker- und Warenmarkt von 10 – 23 Uhr geöffnet und bietet einen attraktiven Rahmen für den gemütlichen Bummel durch Heidelbergs beliebte Einkaufsmeile.

Ein zusätzlicher Kunsthandwerkermarkt findet von 9 – 17 Uhr im Innenhof des Kurpfälzischen Museums (Hauptstraße 97) statt.

Der Richard-Hauser-Platz wird ab 11 Uhr zur Präsentationsfläche für die Partnerstädte Heidelbergs. Die Stände von Montpellier, Kumamoto, Rehovot und der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar freuen sich auf zahlreiche Besucher. Um ca. 11.45 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr tritt der Fanfarenzug „BANZAI“ aus Clermont-l’Hérault auf. Die sieben Musiker versprühen ihre gute Laune mit Trompete, Saxophon, Klarinette, Percussions und Banjo.

Für alle, die sich eine Ruhepause vom Trubel des Heidelberger Herbstes gönnen wollen, bietet das Seniorenzentrum Altstadt in der Marstallstraße 13 von 14 – 17 Uhr eine gemütliche Café-Oase mit selbstgebackenem Kuchen, Waffeln, Kaffee und Sekt. Außerdem gibt es einen kleinen Schmuck-Flohmarkt.

Die Künstlergalerie Herbert A. Jung zeigt von 12 – 18 Uhr die Ausstellung „Abstrakte Portraits – (Heidelberger) Köpfe und Ansichten“ in der Oberen Neckarstraße 12.

Die Buchhandlung Schmitt & Hahn in der Hauptstraße 8 zeigt von 9 – 18 Uhr auf einem Büchertisch bibliophile Schmuckausgaben.

An der Ecke Theaterstraße/Hauptstraße kann man beim Gewinnspiel des Theater und Orchester Heidelberg von ab 11 Uhr tolle Theaterpreise gewinnen.

Auch in diesem Jahr wird eine Sonderbriefmarke speziell für den „Heidelberger Herbst 2025″ durch den Briefmarken-Sammlerverein Heidelberg herausgegeben und von 11 – 18 Uhr auf der Hauptstraße 25 (vor der Galerie Vogel) verkauft. Sie zeigt das Öl-Gemälde „Heidelberg am Neckar“ der Künstlerin Ute Herrmann aus Much im Bergischen Land. Dazu passend wird es einen Sonderstempel sowie eine besondere Postkarte mit gleichem Motiv geben.

Am „Heidelberger Herbst“-Samstag findet in der Neuen Aula der Universität Heidelberg von 10 – 16 Uhr der Akademietag statt, veranstaltet von der Heidelberger und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Unter dem Leitthema „Einander verstehen – Gemeinsam in die Zukunft“ wird dazu eingeladen, in einen lebendigen Dialog mit der Wissenschaft, den Forschungsprojekten und Kunstschaffenden zu treten.

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg begrüßen ihre Gäste von 11 – 16 Uhr zum bundesweiten Aktionstag „Historische Gärten im Klimawandel“ mit verschiedenen Führungen und einer Kinderrallye im Schlossgarten.

Eine besondere Attraktion sind die „offenen Innenhöfe“ von 10 – 16 Uhr im Wichernheim (Plöck 13), von 7 – 16 Uhr bei Crêpes und Krimskrams (Bussemergasse 6) und ab 8 Uhr im Studentenwohnheim Wartburghaus (Untere Neckarstraße 21), wo überall genascht und gestöbert werden kann.

An den Neckarstaden 25, gegenüber dem Konzerthaus Stadthalle, verwandelt sich das Pier IV von 16 – 23 Uhr in eine schwimmende Bühne auf dem Neckar.

Sonntag, 28. September 2025

Von 11 – 19 Uhr findet entlang der Hauptstraße der Kunsthandwerker- und Warenmarkt statt.

Von 11 – 18 Uhr gibt es im Innenhof der Theodor-Heuss-Schule den beliebten Flohmarkt für Kinder bis 15 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Künstlergalerie Herbert A. Jung zeigt von 12 – 18 Uhr die Ausstellung „Abstrakte Portraitts – (Heidelberger) Köpfe und Ansichten“ in der Oberen Neckarstraße 12.

ADORABLE Collections lädt am Heumarkt 11 um 16 Uhr und um 18 Uhr zu einer Fashionshow ein.

Die Buchhandlung Schmitt & Hahn in der Hauptstraße 8 präsentiert von 13 – 15 Uhr eine Signierstunde mit dem bekannten Heidelberger Autor Marcus Imbsweiler, besonders bekannt durch seine Kriminalromane.

Am Anatomiegarten beim Bunsendenkmal zeigt die Ü60-Theatergruppe eine spannende, interaktive Ausstellung der besonderen Art, bei der sie um 14 Uhr, 14.45 Uhr und 15.30 Uhr ihre Lieblingskunstwerke lebendig werden lässt.

Die Neckarorte begeistern das Publikum von 15 – 17 Uhr mit „Jazz am Neckarstrand“ mit dem Julius-Steyer-Trio, gegenüber des Konzerthaus Stadthalle.

Bühnenprogramm auf den Plätzen

Samstag, 27. September 2025

Der offizielle Startschuss zum 54. Heidelberger Herbst durch Oberbürgermeister Eckart Würzner, Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, den Perkeo Fanfarenzug und den Fanfaren- und Trommlerzug Bretten 1504, „Perkeo“ Thomas Barth und die amtierende Weinkönigin Larissa Leonhard, Larissa II., fällt traditionell mit dem Fassbieranstich um 11 Uhr auf dem Marktplatz.

Im weiteren Verlauf können sich die Besucher auf dem Marktplatz auf die „SRH Big Band“ freuen, die von 11.30 – 13.30 Uhr gute Laune und ausgelassene Stimmung garantiert. Anschließend kommen von 14.30 – 17.30 Uhr Fans von Rock ’n‘ Roll bei „Krüger Rockt!“ voll auf ihre Kosten. Ab 18.30 Uhr verspricht die Band STEFLEX Stimmung pur mit den besten Rock-, Pop- und Partysongs der letzten Jahrzehnte zum Mitfeiern und Mitsingen.

Auf dem Karlsplatz mit seinem einzigartigen Blick auf die Schlossruine erwartet die Gäste ein grandioses musikalisches und gastronomisches Angebot. Den Anfang des Unterhaltungsprogramms machen die „Fritz Neidlinger Jazz Cats“ von 11 – 14 Uhr. Von 15 – 17.30 Uhr lädt kubanische Musik von La Borra feat. K’fe zum Tanzen ein bis schließlich K’lydoscope von 18.30 – 23 Uhr mit Rock vom Feinsten den Abend beschließt.

Auf dem Kornmarkt ist das Allgäu zu Gast. Von 11 – 17 Uhr gibt es ein Wechselspiel aus Blasmusik zwischen den Heidelberger Blasmusikanten und den Kurpfälzer Alphornbläsern. Von 18 – 23 Uhr interpretiert die Ingrid-Schwarz-Band feat. Da Yodla Alpenmusik neu, schwungvoll und mitreißend.

Auf dem Fischmarkt lässt von 19 – 23 Uhr KIST Rock-Geschichte aufleben.

Auf dem Heumarkt präsentiert sich von 15 – 17 Uhr das Open Deck für Newcomer, danach wird mit der Hörnchen Auflegerei (maxima, Nils Langsam, Goldschatz) X Sole Fia gefeiert.

Auf der Nepomuk-Terrasse lädt die halle02 zum Verweilen ein: Von 12 – 16 Uhr Pasquale mit „Italiano Sprizz“ (Italo Disco, House & Rare Grooves), danach folgen von 16 – 18.30 Uhr Elrau & Dether mit „Vino & Vinyl“ (Disco & House on vinyl only), von 18.30 – 20 Uhr Miss Wright und von 20 – 21.30 Uhr Stabmixer700 bis schließlich von 21.30 – 23 Uhr Diffrent den Abend beendet.

Bereits ab 10 Uhr öffnet der Marstallhof mit Kaffee und Kuchen sowie warmen Gerichten seine Tore. Um 14.30 Uhr beginnt der musikalische Part mit Buena Onda, gefolgt von den Happy Kanak Stars um 16 Uhr und von den Sales Gosses um 17.30 Uhr, bevor ab 19.30 Uhr ME and the Heat die alte Stadtmauer zum Beben bringen.

Auch auf dem vorderen Universitätsplatz wurde ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Den musikalischen Auftakt übernehmen von 11 – 14 Uhr die Red Hot Dixie Devils, bevor von 14 – 14.30 Uhr der Fanfarenzug aus Bretten zum Mitklatschen einlädt. Den Kontrast dazu bilden von 15 – 18.30 Uhr das größte Heidelberger Hardrock ’n‘ Rolltrio BUFFALO HIGH sowie von 19.30 – 23 Uhr die legendären DIRTY DEEDS.

Auf dem hinteren Universitätsplatz bietet der beliebte Mittelaltermarkt von 11 – 23 Uhr wieder ein unterhaltsames Spektakel mit Gaukelei, Jonglage, mittelalterlicher Musik und einer Feuer-Show.

Der Theaterplatz wird zum urbanen Open-Air-Festival: Singer-Songwriter Donkey Kid um 19 Uhr und POL mit New Wave um 22 Uhr sind live on stage, dazu DJs aus der lokalen Szene und eine spektakuläre Mapping Show, die den Platz in ein visuelles Erlebnis verwandelt. Parallel kann man auf dem Vintage Flohmarkt stöbern.

Neu: Der Friedrich-Ebert-Platz wird zum „Sportplatz“ von über zehn Heidelberger Sportvereinen, die von 11 – 19 Uhr ihr Angebot präsentieren sowie zum Mitmachen einladen. Für Speis und Trank ist gesorgt, DJ Boulevard Bou sorgt für Stimmung und auf und vor der Bühne zeigen die Vereine ihr Können.

Sonntag, 28. September 2025

Der „Herbst-Sonntag“ wird auf dem Karlsplatz von 11 – 12 Uhr von einem Ökumenischen Gottesdienst mit Olivia Constanzo und Vincenco Petracca eingeläutet. Danach gibt von 12 – 12.30 Uhr die Chorgemeinschaft Bienenstraße ihr Liedgut zum Besten. Von 13 – 15 Uhr sorgt das Huub Dutch Duo für gute Laune, bevor um 16 Uhr Tribubu mit energiegeladener Weltmusik den Abschluss des Heidelberger Herbst-Wochenendes einläutet.

Auf dem Kornmarkt bestreiten unter dem Motto „Das Allgäu zu Gast in Heidelberg“ von 12 – 14.30 Uhr der Orchesterverein Handschuhsheim und von 15.30 – 19 Uhr die Mückenlocher #partybandderregion das Programm.

Auf dem Fischmarkt sorgt „Jack Corrigal & Jens Lorbeer“ ab 13 Uhr mit intensiven Klangfarben und leidenschaftlichem Gesang für Gänsehaut.

Auf dem Heumarkt gibt es von 15.30 – 16.15 Uhr mit ROBO-TA-TA, dem rappenden Robo-ta, ein außergewöhnliches Kinderprogramm und von 17 – 18.30 Uhr spielt Singer-Songwriter BÄR & Band für die ganze Familie.

Auf dem vorderen Universitätsplatz spielen von 12 – 15 Uhr Rock4Kids feat. Sprachzünder, bevor von 16 – 19 Uhr KIST den Heidelberger Herbst rockig ausklingen lässt.

Der Mittelaltermarkt auf dem hinteren Universitätsplatz versetzt seine großen und kleinen Gäste zurück in längst vergangene Zeiten. Ab 11 Uhr beginnt ein spannendes Programm aus Gaukelei, Jonglage, Comedy und Musik, bevor um 17.15 Uhr die Lebewohlgesänge aller Beteiligten den Mittelaltermarkt beschließen.

Auf dem Friedrich-Ebert-Platz präsentieren sich von 11 – 17 Uhr über zehn Heidelberger Sportvereine, DJ Boulevard Bou legt auf und vor der Bühne stellen Sportler ihr Können unter Beweis. Ein vielfältiges Essen- und Getränkeangebot runden das Angebot ab.

Kinderprogramm

Im Marstallhof wartet am Samstag von 12 – 18 Uhr der Robokeeper der TSG Hoffenheim auf seine jungen Herausforderer. Bei den Challenges haben die Besucher die Chance auf großartige Preise. Ab 13.30 Uhr steht das Maskottchen „Hoffi“ und auch das Maskottchen der MLP Academics „Accy“ für Bilder und Autogrammwünsche bereit. Außerdem gibt es Kinderschminken und viele weitere Spiele.

Vor der Galerie Vogel in der Hauptstraße 25 veranstaltet der Briefmarken-Sammlerverein am Samstag von 11 – 18 Uhr für Kinder und Jugendliche ein Schätzspiel mit philatelistischen Preisen. Dazu gibt es auch wieder die beliebte „Briefmarken-Wühlkiste“.

Rock4Kids feat. Sprachzünder geben am Sonntag von 12 – 15 Uhr auf dem vorderen Universitätsplatz ein fetziges Konzert. Außerdem lädt hier am Samstag von 11 – 23 Uhr und am Sonntag von 11 – 19 Uhr der Deutsche Hockey-Bund zum Spielen ein und gibt einen Vorgeschmack auf die Hallen-Hockey Europameisterschaft in Heidelberg.

Im Innenhof der Theodor-Heuss-Schule findet der beliebte Flohmarkt für Kinder bis 15 Jahren statt, samstags von 6.30 – 18 Uhr, sonntags von 11 – 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Mittelaltermarkt am Samstag von 11 – 23 Uhr und am Sonntag von 11 – 19 Uhr auf dem hinteren Universitätsplatz ist besonders für alle kleinen Gäste ein großes Abenteuer und eine Zeitreise in die Welt der Ritter und Gaukler.

Bei der Kinderaktion der Stadtwerke Heidelberg können Kinder am Samstag beim ENERGIEladen in der Hauptstraße 120 von 10 – 18 Uhr und am Sonntag auf dem vorderen Universitätsplatz von 10 – 19 Uhr Taschen bemalen.

Auf den „Platz des Sports“ auf dem Friedrich-Ebert-Platz locken Heidelberger Sportvereine am Samstag von 11 – 19 Uhr und am Sonntag von 11 – 17 Uhr mit Mitmachaktionen und spannenden Aufführungen.

Auf dem Theaterplatz gehört die Metropolink-Bühne am Sonntag von 11 – 19 Uhr den Familien – mit Kinderprogramm, Mitmachaktionen und Mara live um 17 Uhr.

Auf dem Karlsplatz erwartet die Kinder am Sonntag von 11 – 16 Uhr fröhliches Kinderschminken und Glitzertattoos. Außerdem unterhalten hier und auf dem Kornmarkt die Klinikclowns von 13 – 15 Uhr die kleinen und großen Besucher mit xundlachen!

Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Kinderschminken, kleiner Keramikstation, Kirmesspielen und Kinderdisco ist am Sonntag von 12 – 17 Uhr auch auf dem Heumarkt zu finden. Für neugierige Kids stellt sich von 15.30 – 16.15 Uhr der rappende Robo-ta „ROBO-TA-TA“ vor.

Einen Einblick in die Vereinsarbeit des Kinder- und Jugendcircus Peperoni können Jung und Alt am Sonntag von 12 – 18 Uhr auf dem Richard-Hauser-Platz bekommen. Zu jeder vollen Stunde zeigen die jungen Artisten ein kurzes Zirkus-Programm mit einer bunten Mischung aus Akrobatik, Balance, Jonglage und Luftartistik.

Im Rahmen des Einkaufs-Sonntags von 13 – 18 Uhr gibt es in vielen Geschäften zahlreiche Aktionen für Kinder.

Einkaufs-Sonntag

Zusätzlich zu den vielen Attraktionen des „Herbst-Sonntag“ findet der „Einkaufs-Sonntag“ statt. Die teilnehmenden, individuellen und herbstlich geschmückten Geschäfte, insbesondere in den Seitenstraßen, laden von 13 – 18 Uhr zum Bummeln, Flanieren und natürlich zum Einkaufen ein. Es wartet ein unterhaltsamer Erlebnis-Mix mit besonderen Aktionen, Rabatten und kleinen Überraschungen auf Einheimische und Gäste.

Zahlreiche Aktionen für Kinder und ein schmackhaftes kulinarisches Angebot lassen den Sonntag zu einem Familien-Erlebnis werden. Detaillierte Infos zum Einkaufs-Sonntag gibt es im Aktions-Flyer von Pro Heidelberg und unter www.proheidelberg.de.

Wichtige allgemeine Informationen

Informationsmaterial

Unter www.heidelberg-marketing.de stehen alle aktuellen Informationen zu den einzelnen Programmpunkten und Aktionen bereit. Ein digitaler Veranstaltungs-Flyer kann dort und über QR-Code-Schilder im Veranstaltungsgebiet heruntergeladen werden. Wie in den vergangenen Jahren informieren die Social-Media-Kanäle von Heidelberg4you über das Veranstaltungsprogramm.

Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt

Erstmals werden auf dem Heidelberger Herbst geschützte Anlaufstellen für Menschen angeboten, die auf dem Fest mit sexualisierter Gewalt konfrontiert sind. Dort erhalten Betroffene Hilfe, Ruhe und vertrauliche Unterstützung. Diese Safe Spaces, darunter das Rathaus, die Stände des Deutschen Roten Kreuzes sowie teilnehmende Lokale, sind durch ein neues Logo erkennbar. Zusätzlich stehen jederzeit das Security-Personal und die Mitarbeiter von Heidelberg Marketing als Ansprechpersonen zur Verfügung.

Verkehr und Parken

Im Stadtgebiet Heidelberg sowie auf den Strecken der Deutschen Bahn kommt es derzeit an mehreren Stellen zu baustellenbedingten Beeinträchtigungen. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor Ihrer Anreise, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, und beachten Sie die Hinweis- und Umleitungsbeschilderungen vor Ort.

Die Besucher werden gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen bzw. das Innenstadt-Gebiet großräumig zu umfahren. Für die Anreise mit der S-Bahn können sowohl der Heidelberger Hauptbahnhof als auch der S-Bahnhof Altstadt (Höhe Karlstorbahnhof) genutzt werden. Während vom Hauptbahnhof mehrere Straßenbahn- und Buslinien in Sondertaktung Richtung Veranstaltungsgebiet fahren, ist dieses vom S-Bahnhof Altstadt fußläufig erreichbar.

Die Parkmöglichkeiten im Innenstadt-Bereich sind sehr begrenzt. Besucherinnen und Besuchern, die dennoch mit dem Auto anreisen möchten, wird empfohlen, die für die Veranstaltung ausgewiesenen Parkplätze am Messplatz im Kirchheimer Weg (kostenlos) sowie am Universitätsklinikum im Neuenheimer Feld (gebührenpflichtig) zu nutzen.

Zum Veranstaltungswochenende werden Ersatzparkplätze für Menschen mit Behinderung eingerichtet: Untere Neckarstraße auf Höhe Krahnenplatz und an der B37, unterhalb der Alten Brücke.

Besucher sowie Anwohner werden außerdem gebeten, ihre Fahrräder auf sämtlichen Veranstaltungsflächen nur an vorgesehenen Fahrradständern abzustellen. Im Vorfeld der Veranstaltung werden zuvor gekennzeichnete Fahrradständer abgebaut.

Quelle: Heidelberg Marketing GmbH