20.09.2025, 11:35 Uhr

Germersheim – Anmeldetermine der weiterführenden Schulen im Kreis


Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von Ende Januar bis März 2026 sind die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen im Landkreis Germersheim. Im Vorfeld laden die Schulen zu zahlreichen Infoveranstaltungen sowie Tage der offenen Tür ein.

Hier die Anmeldetermine im Überblick:

Realschule Plus Bellheim, Schulstraße 4, 5. Klassen: vom 02. bis 13.02.2026 von 8 bis 12 Uhr, am Nachmittag nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung, Tel. 07272/930123.

www.rs-plus-bellheim.de

Geschwister-Scholl-Realschule Plus Germersheim, Römerweg 2, 5. Klassen: vom 02. bis 05.02.2026, Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr.

www.realschuleplus-germersheim.de

Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim, August-Keiler-Str. 35, 5. Klassen: am 31.01.2026, 9 bis 12 Uhr (Terminvereinbarung über die Homepage möglich); 02.02. bis 05.02.2026, jeweils 8 bis 15 Uhr.

www.realschule-germersheim.de

Realschule Plus Kandel, Jahnstraße 18, 5. Klassen: am 31.01.2026 von 9 bis 12 Uhr und vom 02.02. bis 04.02.2026 von 8 bis 15 Uhr.

www.realschule-kandel.de

Realschule Plus Lingenfeld, Schillerstraße 10-12, 5. Klassen: vom 02.02. bis 13.02.2026, von 8 bis 11 Uhr oder nach telefonischer Terminvereinbarung, Tel. 06344/969644.

www.rsplus-lingenfeld.de

IGS Rülzheim, Schulstraße 17, 5. Klassen: am 31.01.2026 von 9 bis 16 Uhr, 02.02.2026 von 9 bis 15 Uhr und 03.02.2026 von 14 bis 17 Uhr nach vorheriger Terminvereinbarung über das Sekretariat, Tel. 07272/92974121.

Für die MSS: am 09.02.2026 von 10 bis 14 Uhr, 10.02.2026 von 10 bis 16 Uhr.

www.igs-ruelzheim.de

IGS Kandel, Jahnstraße 20, 5. Klassen: vom 31.01.2026 von 9.30 bis 13 Uhr, 02.02.2026 von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr und 03.02.2026 von 8 bis 12 Uhr.

11. Klassen: 09.02.2026 von 13 bis 16 Uhr.

www.igs-kandel.de

IGS Rheinzabern, Jockgrimer Straße 100, 5. Klassen: vom 31.01.2026 von 14 bis 16 Uhr, 01.02.2026 von 10 bis 14 Uhr und 03. und 04.02.2026 jeweils von 8 bis 16 Uhr.

11. Klasse: 01.02.2026 von 13 bis 16 Uhr, 03.02. und 04.02.2026 jeweils von 8 bis 16 Uhr.

www.igs-rheinzabern.de

Carl-Benz-Gesamtschule Wörth, Forststraße 1a, 5. Klassen: 5. Klassen: am 31.01.2026 von 10 bis 14 Uhr, und am 02.02. und 03.02.2026 in der Zeit von 8 bis 16 Uhr, Terminbuchung über die Homepage.

11. Klassen: vom 04.02 und 05.02.2026 von 8 bis 16 Uhr sowie am 06.02.2026 in der Zeit von 8 bis 13 Uhr, Terminvereinbarung über das Sekretariat, Tel. 07271/9496612.

www.cbg-woerth.de

Goethe-Gymnasium Germersheim, August-Keiler-Straße 34, für 5. Klassen: am 07.02.2026 von 10 bis 15 Uhr, am 09.02.2026 von 13 bis 16 Uhr und 10.02.2026 von 13 bis 16 Uhr. (Nach Bedarf werden an den Anmeldetagen auch noch Führungen angeboten.)

www.goethe-gym-ger.de

Gymnasium Rheinzabern, Jockgrimer Straße 100, 76764 Rheinzabern; für 5. Klassen: 31.01.2026 von 9 bis 13 Uhr, sowie am 02.02. und 03.02.2026, jeweils 14 bis 16 Uhr, nach Voranmeldung über die Homepage: www.gymnasium-rheinzabern.de.

Europa-Gymnasium Wörth, Forststraße 1, 5. Klassen: am 31.01.2026, 9 bis 13 Uhr; 02.02.2026 und 03.02.2026, jeweils 14 bis 16 Uhr; Terminvergabe vorab online unter www.egwoerth.de

Berufsbildende Schule Germersheim/Wörth: Standort Germersheim: Paradeplatz 8; Standort Wörth: Hanns-Martin-Schleyer-Str. 3, Anmeldeschluss für die Vollzeitbildungsgänge ist der 01.03.2026 (später eingehende Anmeldungen können im Nachrückverfahren berücksichtigt werden); Anmeldung online über www.bbs-germersheim.de.

Außerdem finden demnächst etliche Infoveranstaltungen und/oder Tage der offenen Tür statt.

Es wird empfohlen, sich vorab auf den Homepages der jeweiligen Schulen über etwaige Terminverschiebungen zu informieren.

IGS Kandel: Tag der offenen Tür am 29.11.2025 von 10 bis 13 Uhr.

Infoabend für die zukünftigen 5. und 11. Klassen am 16.01.2026 um 19 Uhr (Treffpunkt Aula).

IGS Rülzheim: Für die kommenden 5. Klassen gibt es ein Informationsabend am 09.10.2025, um 17 und um 19 Uhr jeweils mit Schulhausführung.

Der Informationsabend für die MSS findet am 25.11.2025 um 19 Uhr statt.

IGS Rheinzabern: Tag der offenen Tür am 22.11.2025, 10 bis 13 Uhr. Der Informationsabend für interessierte Eltern der 4. Klassen findet am 18.11.2025 um 18 Uhr und der Informationsabend für die neuen 11. Klassen findet ebenfalls am 18.11. um 19.30 Uhr statt.

Carl-Benz-Gesamtschule Wörth: Tag der offenen Tür am 27.09.2025 von 10 bis 13 Uhr. Infoabend für die zukünftigen 5. Klassen am 04.11.2025 um 19 Uhr in der Mensa.

Goethe-Gymnasium Germersheim: Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 22.11.2025 statt. An diesem Tag werden jeweils um 10 und 11 Uhr Hausführungen angeboten.

Der Informationsabend für interessierte Eltern der Grundschüler der 4. Klassen findet in einer Onlineveranstaltung am Dienstag, 20.01.2026, um 19 Uhr statt. Der Link für die Veranstaltung wird zeitnah auf der Schulhomepage veröffentlicht.

Europa-Gymnasium Wörth: Informationsabend am 18.11.2025 und 20.11.2025 ab 19 Uhr; Tag der offenen Tür am 16.01.2026 von 15 bis 17.30 Uhr; Führungen ab 15.10 Uhr alle paar Minuten.

Gymnasium Rheinzabern: Elterninformationsabend am 20.11.2025 ab 18 Uhr im Foyer der VG-Sporthalle beim Gymnasium Rheinzabern

Realschule plus Bellheim: Samstag, 15.11.2025 „Schule live erleben“ von 9 bis 14 Uhr.

Geschwister-Scholl-Realschule Plus Germersheim: Tag der offenen Tür am 27.09.2025 von 10 bis 15 Uhr.

Realschule Plus Lingenfeld: Tag der offenen Tür am 29.11.2025 von 10 bis 14 Uhr

Realschule Plus Kandel: Tag der offenen Tür am 15.11.2025 von 11 Uhr bis 14 Uhr; Infoabend für Grundschuleltern am 12.01.2026 ab 19 Uhr.

Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim: Tag der offenen Tür am 08.11.2025 von 9 bis 12 Uhr. Infoabende mit Terminvereinbarungen/Voranmeldung über die Homepage.

BBS Germersheim/Wörth: Infoabende Standort Germersheim: vom 09.02.2026 bis 12.02.2026, jeweils zwischen 16 und 18 Uhr gibt es die Möglichkeit zu individuellen Infogesprächen; Standort Wörth: 10.02.2026 von 17 bis 19 Uhr (Vorträge und einzelne Infogespräche).

