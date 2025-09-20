Frankenthal – Einbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In den frühen Morgenstunden, des 20.09.2025, gegen 04:00Uhr, wurde durch den Eigentümer der TiF-Tanzschule, im Neumayerring in Frankenthal, ein Einbruch gemeldet. Über die Videoüberwachung sei im Inneren des Gebäudes eine männliche, unberechtigte Person zu sehen. Durch Funkstreifen hiesiger und benachbarter Dienststellen wurde die Tanzschule umstellt und mit einem Diensthund begangen. Der Tatverdächtige konnte mit erhobenen Händen, widerstandslos, fest- und in Gewahrsam genommen werden.
- Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein starkes Comeback der DBS-Sporthalle Sanierte Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule feierlich eröffnet – Zeit- und Kostenrahmen eingehalten Weinheim. Mit einem bunten Festprogramm hat die Stadt Weinheim am Freitag die umfassend sanierte Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) offiziell eingeweiht. Nach rund drei Jahren Planungs- und Bauzeit konnte damit die derzeit größte städtische Baumaßnahme erfolgreich abgeschlossen werden ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Pünktlich zur Ruchheimer Kerwe sollen die Blumenkübel entlang der Og- gersheimer Straße entfernt werden – ein Schritt, den die CDU Ruchheim mit großem Unverständnis betrachtet. Die bepflanzten Kübel, die von Anwohnerinnen und Anwohnern über Jahrzehnte hinweg gepflegt wurden, haben in dieser langen Zeit nie als Problem gegolten. Nun sollen sie auf Grundlage ... Mehr lesen»
- Mannheim/Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Verkehrsunternehmens BRN Busverkehr Rhein-Neckar GmbH von Montag, 22. September, 8 Uhr, bis einschließlich Dienstag, 23. September 2025, zur Arbeitsniederlegung auf. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) ist von diesem Streikaufruf nicht betroffen. Dennoch kann es auf einigen Linien im Heidelberger Verkehrsgebiet zu Ausfällen kommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 20. September 2025, kommt es in den Mittagsstunden zu weiträumigen Umleitungen im Bus- und Stadtbahnbetrieb der Linien 1, 2, 4/4A, 5/5A, 6, 7 und 61 im Bereich der Mannheimer Innenstadt. Grund ist eine Veranstaltung. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Linie1 Umleitung zwischen den Haltestellen Marktplatz und MA Hauptbahnhof zusätzliche Bedienung der Haltestellen ... Mehr lesen»
- Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es im Stadtgebiet, sowie in Stadtteilen von Grünstadt zu einer Störung der Stromversorgung. Die Stadtwerke arbeiten an der Störungsbeseitigung und sind bemüht, die Versorgung schnellstmöglich wieder herzustellen. Zur Ursache des Stromausfalls konnten bisher noch keine weiteren Informationen erlangt werden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Polizeiinspektion Grünstadt (ots)»
- Ludwigshafen – Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 20. September 2025, kam es in Ludwigshafen-Maudach zu einem Großeinsatz der Polizei. Nach Schüssen in der Ortsmitte wurde ein Mensch getötet. Mehrere Personen wurden festgenommen. Ein Polizeihubschrauber und Spürhunde waren im Einsatz, die Ortsdurchfahrt zwischen Hindenburgstraße und Mittelstraße blieb über Stunden komplett gesperrt. Nach offiziellen Angaben ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In Ludwigshafen-Maudach kommt es aktuell zu einem Großeinsatz der Polizei. In mehreren Ortsteilen laufen Einsatzmaßnahmen. Die Ortsdurchfahrt ist zwischen Hindenburgstraße und Mittelstraße vollständig gesperrt. Aktuell sind ein Polizeihubschrauber und Spürhunde im Einsatz. Nach Auskunft der Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach ersten Informationen kam es ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Donnerstag (18.09.2025, 11:20 Uhr) am Ludwigsplatz gelang es einem Unbekannten an einem Parkautomat, einer 73-Jährigen 200 Euro aus ihrem Geldbeutel zu stehlen. Der Mann verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und bat sie, ihm Geld zu wechseln. Dabei gelang ihm der Diebstahl, den die Frau erst kurz danach bemerkte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»
- Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen eines Verkehrsunfalls mit mehreren beteiligten Fahrzeugen sind derzeit Polizei und Rettungsdienste auf der A 5 in Höhe der Anschlussstelle Dossenheim im Einsatz. Informationen zum Unfallhergang und zu möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor. Die Maßnahmen der Unfallaufnahme sind derzeit voll im Gange. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Heidelberg ist derzeit voll gesperrt. ... Mehr lesen»
- Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Suche nach der vermissten Person ist beendet. Die vermisste Person konnte mittlerweile wohlbehalten aufgefunden werden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Polizeipräsidium Mannheim»
Weinheim – Einweihung der DBS-Sporthalle
Ludwigshafen – CDU Ruchheim kritisiert Vorgehen der Stadt beim Abriss der Blumenkübel
Mannheim – rnv wird nicht bestreikt – vereinzelte Ausfälle in Heidelberg
Mannheim – Abweichender Betrieb wegen Veranstaltung
Grünstadt – ERSTMELDUNG – Stromausfall
Ludwigshafen – VIDEO NACHTRAG – Blutige Tat in Maudach – Polizei hält sich mit Details zurück
Ludwigshafen – Bluttat in Maudach – meherere Schüsse, ein Toter, Großaufgebot der Polizei
Ludwigshafen – Trickdiebstahl am Ludwigsplatz
Dossenheim – BAB 5 – Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten – Vollsperrung – Rettungshubschrauber im Einsatz – ERSTMELDUNG
Wiesloch – Polizeihubschrauber und Mantrailer im Einsatz – Suche beendet – NACHTRAG
