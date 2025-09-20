Bad Bergzabern – 3 Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen



Bad Bergzabern/Metropolregion Rhein-Neckar – Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern haben am gestrigen Tag, 19.09.2025, gleich drei Fahrzeugführer gestoppt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen, welche in Bad Bergzabern, Pleisweiler und Silz durchgeführt wurden, ergaben sich bei allen 3 Fahrern Hinweise auf Drogenkonsum. Bei den anschließenden Tests bestätigte sich der Verdacht. Alle 3 Personen mussten die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Einer der 3 Fahrer führte seinen PKW nicht nur unter Drogeneinfluss, sondern zudem ohne gültige Fahrerlaubnis.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau