Speyer – Vollsperrung der Winternheimer Straße für Asphaltarbeiten

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Winternheimer Straße wird auf Höhe der Hausnummern 5–7 ab Mittwoch, 24. September, bis voraussichtlich Montag, 29. September, wegen Asphaltarbeiten für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Der Durchgang für Fußgänger*innen bleibt während der Arbeiten weiterhin möglich. Im Zuge der Maßnahme wird die Straße einseitig als Sackgasse ausgewiesen. Die Zufahrt ist dort für Anlieger*innen weiterhin möglich. Eine Umleitung über die Rheinhäuser Straße und die Seilerbahn wird eingerichtet.Für Rückfragen steht die Straßenverkehrsbehörde unter der Telefonnummer 14-2938 zur Verfügung.
Quelle: Stadtverwaltung Speyer