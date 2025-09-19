Neckar-Odenwald-Kreis – Mann in Ausnahmezustand bedroht Passanten und verletzt Polizeibeamte

Neckar-Odenwald-Kreis – Buchen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Buchener Polizei wurde am Donnerstagmorgen, um 10:20 Uhr zu Hilfe gerufen, weil ein Mann, ohne ersichtlichen Grund, mehrere Personen in der Buchener Innenstadt verbal und körperlich bedroht haben soll.

Die Polizeibeamten konnten den Mann in der Marktstraße antreffen und kontrollieren. Ohne erkennbaren Anlass hat der 28-Jährige dann versucht nach den Beamten zu treten. Der Mann konnte durch die Polizeibeamten nicht beruhigt werden. Als er nochmals auf die Polizisten losging, mussten diese von ihrem Pfefferspray Gebrauch machen. Danach rannte der Mann weg, konnte aber kurz darauf in der Vorstadtstraße festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete er weiter Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, welche hierbei leicht verletzt wurden. Aufgrund seines Zustands wurde der Mann fachärztlich untersucht und in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Das Verhalten des Mannes zieht Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach sich.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn (ots)