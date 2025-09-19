  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

19.09.2025, 8:12 Uhr

Mannheim – Härtetest beim Überraschungsteam – VfR reist nach Essingen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vergangenes Wochenende hat es nun auch den VfR Mannheim erwischt. Mit 0:1 (0:1) unterlagen die Quadratestädter beim VfR Aalen und kassierten im achten Saisonspiel die erste Niederlage. Nun steht am Samstag (14:30 Uhr) das nächste anspruchsvolle Auswärtsspiel auf dem Programm. Marcel Abeles Team ist beim Tabellendritten TSV Essingen gefordert.

Der Gegner
Auch wenn sich Essingen zuletzt mit drei sieglosen Partien begnügen musste, war der Saisonauftakt furios: Fünf Siege aus den ersten fünf Spielen ließen die gesamte Liga aufhorchen. Unter den bezwungenen Gegnern befanden sich mit Villingen (3:2) und Göppingen (2:0) auch die beiden Regionalligaabsteiger. Gegenüber dem „Kicker“ betonte Essingens sportlicher Leiter Lars Eisenmann, dass die Mannschaft „vielleicht nicht den schönsten Fußball“ spiele, allerdings über die „beste Mentalität“ verfüge. Nach wie vor bleibt man in der knapp 6.500 Einwohner zählenden Gemeinde vor den Toren Aalens jedoch bescheiden. Trotz des famosen Saisonauftakts wird am ausgerufenen Saisonziel Klassenerhalt nicht gerüttelt. Tim Seiferts Ex-Verein weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Vergangene Saison blickte der TSV nach acht aufeinanderfolgenden Niederlagen zum Saisonauftakt bereits mit einem Auge in die Verbandsliga, doch am Ende landete das Team mit 49 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Der Trainer hieß übrigens damals wie heute Simon Köpf.

Stimmen zum Spiel
Beim VfR Mannheim war nach der 0:1 (0:1)-Niederlage beim VfR Aalen erst einmal Wundenlecken angesagt, wie Trainer Marcel Abele zugibt. „Diese Niederlage hat sowohl das Trainerteam als auch die Spieler sehr geärgert“, betont der Coach. Vor allem im Spiel mit dem Ball überzeugten die Quadratestädter nicht. „Speziell in der ersten Halbzeit verpassten wir es, die Räume, die wir uns eigentlich zurechtgelegt hatten, auch zu finden“, merkt Abele nach einer ausführlichen Analyse an. „Eigentlich“, so der Chefcoach, „war das aber ein typisches 0:0-Spiel, da wir auch kaum Chancen des Gegner zuließen.“

Trotz der ersten Saisonniederlage überwiegt bei den Rasenspielern nach wie vor der Optimismus. Abele versichert, dass man weiterhin „komplett ruhig“ sei und den Fokus nun auf das anspruchsvolle Spiel in Essingen richten wird. Dass der kommende Gegner aktuell auf dem dritten Tabellenplatz steht, überrascht übrigens auch ihn. „Ehrlicherweise habe ich Essingen nicht auf dem Schirm gehabt, zumal sie vor Saisonbeginn mit Tim Seifert und Dean Melo zwei ihrer Topspieler abgeben mussten“, gesteht Abele und verweist auf die hohe mannschaftliche Geschlossenheit des TSV. Dementsprechend anspruchsvoll wird die kommende Aufgabe auch werden. „Essingen agiert aus einem kompakten 4-3-3 heraus und möchte möglichst viele Umschaltmomente kreieren. Da sie häufig direkt und vertikal spielen, müssen die eigenen Angriffe stets gut abgesichert werden“, analysiert der Coach. Folgerichtig wird die Reise ins Schwabenland mit einer Mischung aus Respekt und Zuversicht angetreten. Schließlich verfügt der VfR zweifelsohne über die fußballerische Klasse, um in Essingen einen Sieg einzufahren. „Wir möchten am Samstag die nächste Serie starten. Ich bin diesbezüglich sehr optimistisch, da die Jungs einfach top sind“, gibt Abele gleich die Marschroute für die kommenden Wochen aus.

Personalsituation
Neben Christoph und Robin Becker sowie Shaban Veselaj fallen Enes Tubluk und Vincent Hofer aus. Tubluk laboriert an einem Innenbandriss, Hofer ist aufgrund einer roten Karte gesperrt.

Bilanz
In der Saison 2023/2024 trafen der VfR Mannheim und der TSV Essingen erstmals in einem Ligaspiel aufeinander. Die Bilanz spricht eindeutig für die Quadratestädter. Drei Siege stehen einem Unentschieden gegenüber. Einen Essinger Erfolg gab es bisher noch nicht. Eine weitere mutmachende Statistik: Beide Partien in Essingen konnte der VfR für sich entscheiden.
Quelle VfR Mannheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com