Mannheim – Die neue Saison der „Puppenbühne“ startet

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Vorhang auf für eine neue Saison voller Fantasie, Humor und spannender Geschichten: Die beliebten Figurentheatertage „Puppenbühne“ der Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim gehen wieder an den Start. Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 14 Jahren sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit ihren Familien die bunte Welt des Figurentheaters zu entdecken. Den Auftakt macht am Freitag, 3. Oktober 2025, um 11 Uhr im Bürgersaal Vogelstang, Freiberger Ring 6, 68309 Mannheim, das Stück „Die Bremer Stadtmusikanten … oder Was geht, wenn nichts mehr geht!“. Frei nach den Brüdern Grimm erzählt es für Kinder und Erwachsene ab 5 Jahren die Geschichte der vier ungleichen Tiere, die gemeinsam aufbrechen, um ihr Glück zu suchen. Mit Humor, Musik und berührenden Momenten zeigt das Figurentheater, wie viel Kraft in Freundschaft und Zusammenhalt steckt. Auch in den kommenden Wochen bringen renommierte Figurentheater-Bühnen aus ganz Deutschland ihre Stücke auf die Bühne – abwechslungsreich, kindgerecht und mitten aus dem Alltag der jungen Zuschauenden gegriffen. Im Programm sind die Stücke: „So weit oben“ (Figurentheater Eigentlich), „Als die Tiere den Wald verließen“ (Artisanen) und „Die Weihnachtsgeschichte ‚Königskekse'“ (Figurentheater Maren Kaun).

Gespielt wird in verschiedenen Stadtteilen Mannheims, sodass viele Kinder die Möglichkeit haben, das besondere Theatererlebnis in ihrer Nähe zu erleben.

Kartenreservierung und Eintrittspreise

Eintrittskarten für die Vorstellungen können vorab bequem über den „Puppenbühnen“-Shop reserviert werden. Die reservierten Karten liegen an der Tageskasse bereit und müssen spätestens 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn abgeholt werden. Restkarten sind ab 30 Minuten vor Beginn erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro pro Person (Kinder und Erwachsene). Familien profitieren mit dem Familienpass-Gutschein von 50 Prozent Ermäßigung. Besucher*innen mit Kulturpass erhalten freien Eintritt. Die Bezahlung erfolgt bar an der jeweiligen Tageskasse; sollte dies nicht möglich sein, steht das Team der Puppenbühne gerne unterstützend zur Seite. Mit einem vielseitigen Programm, spannenden Figuren und jeder Menge Spielfreude verspricht die neue Saison der „Puppenbühne“ wieder unvergessliche Theatermomente für die ganze Familie.

Weitere Informationen und Kartenreservierung:

Quelle: Stadt Mannheim