19.09.2025, 13:58 Uhr

Ludwigshafen – Trickdiebstahl am Ludwigsplatz

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Donnerstag (18.09.2025, 11:20 Uhr) am Ludwigsplatz gelang es einem Unbekannten an einem Parkautomat, einer 73-Jährigen 200 Euro aus ihrem Geldbeutel zu stehlen. Der Mann verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und bat sie, ihm Geld zu wechseln. Dabei gelang ihm der Diebstahl, den die Frau erst kurz danach bemerkte.

Der Täter war ca. 50 Jahre alt, trug dunkle Kleidung und eine braune Umhängetasche.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem unbekannten Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

