Ludwigshafen – 2. Handball-Bundesliga – Eulen beurlauben Trainer Johannes Wohlrab

Ludwigshafen / Meropolregion Rhein-Neckar – Der Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat Trainer Johannes Wohlrab heute Vormittag beurlaubt. „Fehlende Ergebnisse“ nennt Christian Deller, der Sportliche Leiter, als Grund für die Trennung von Wohlrab, dessen Vertrag bis 30. Juni 2026 läuft. Wohlrab, der seit Juli 2023 Eulen-Trainer war, hat sich am Vormittag von der Mannschaft verabschiedet. Am Samstag (20.9 um 18 Uhr) beim Eulen-Spiel in Dormagen coacht Co-Trainer Andrej Kogut. Zeitnah soll ein neuer Cheftrainer verpflichtet werden.



„Die Entscheidung, Johannes Wohlrab von seinen Aufgaben zu entbinden, ist uns unheimlich schwergefallen. Johannes hat in den vergangenen Monaten mit großem Engagement, Leidenschaft und Herzblut für unsere Eulen gearbeitet. Dafür gebührt ihm unser aufrichtiger Dank. Umso mehr schmerzt es, diesen Schritt gehen zu müssen. Die Ergebnisse und Entwicklungen der letzten Wochen haben uns jedoch gezeigt, dass wir in der aktuellen Konstellation nicht den dringend benötigten sportlichen Turnaround erreichen können. Aus Verantwortung gegenüber der Mannschaft, dem Verein und unseren Fans sehen wir uns deshalb gezwungen, jetzt eine Veränderung vorzunehmen. Wir wünschen Johannes für seine persönliche und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute“, erklärt Geschäftsführer Domenico Marinese.

Foto 1: Eulen-Trainer Johannes Wohlrab wurde beurlaubt (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Co-Trainer Andrej Kogut coacht in Dormagen die Eulen Ludwigshafen (Foto Michael Sonnick)