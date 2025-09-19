  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

19.09.2025, 11:59 Uhr

Harthausen – 15-Jährige vermisst

Harthausen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Dienstag, 16.09.2025, wird eine in Harthausen wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstag gegen 13 Uhr eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche in der Heiligensteiner Straße in Harthausen. Zuletzt wurde die Vermisste in der Einrichtung in Harthausen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Jugendliche besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 15-Jährigen:

– 1,65-1,70m
– schwarze lange Haare
– Trägt einen Rucksack bei sich.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an die Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Weinheim – Warnung vor aktuellen Schockanrufen

    • Weinheim – Warnung vor aktuellen Schockanrufen
      Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Derzeit kommt es im Bereich von Weinheim und den angrenzenden Gemeinden vermehrt zu telefonischen Betrugsversuchen. Am Freitagmorgen wurden der Polizei mehr als zehn sogenannte Schockanrufe gemeldet, bei welchen die Betrüger entweder versuchten, durch das Vortäuschen eines tödlichen Verkehrsunfalls oder anderweitiger falscher Tatsachen das Gegenüber zu einer Geldübergabe zu bewegen. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion ... Mehr lesen»

      • Dudenhofen – Drohmail gegen Schule

    • Dudenhofen – Drohmail gegen Schule
      Dudenhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Freitag (19.09.2025) ging bei einer Schule in Dudenhofen eine E-Mail ein, in welcher der Verfasser drohte, einen Sprengstoffanschlag in der Schule zu begehen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach einer Bewertung durch Experten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz ist von keiner Ernsthaftigkeit der Drohung auszugehen, weshalb der Schulbetrieb regulär ... Mehr lesen»

      • Schifferstadt – Falscher Polizeibeamter – 89-Jähriger um Gold im Wert von rund 140.000 Euro gebracht

    • Schifferstadt – Falscher Polizeibeamter – 89-Jähriger um Gold im Wert von rund 140.000 Euro gebracht
      Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag (18.09.2025) gegen 15 Uhr erhielt ein 89-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis einen Anruf. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und teilte mit, dass die Tochter des Seniors einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem drei Personen schwer verletzt worden seien. Die Tochter befinde sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam und könne ... Mehr lesen»

      • Neckar-Odenwald-Kreis – Mann in Ausnahmezustand bedroht Passanten und verletzt Polizeibeamte

    • Neckar-Odenwald-Kreis – Mann in Ausnahmezustand bedroht Passanten und verletzt Polizeibeamte
      Neckar-Odenwald-Kreis – Buchen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Buchener Polizei wurde am Donnerstagmorgen, um 10:20 Uhr zu Hilfe gerufen, weil ein Mann, ohne ersichtlichen Grund, mehrere Personen in der Buchener Innenstadt verbal und körperlich bedroht haben soll. Die Polizeibeamten konnten den Mann in der Marktstraße antreffen und kontrollieren. Ohne erkennbaren Anlass hat der 28-Jährige dann ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

    • Frankenthal – Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 18.09.2025, gegen 09:10 Uhr, kam es auf der L453 in 67227 Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt. Die Person die den LKW fuhr, sowie das Kennzeichen des LKW sind aktuell unbekannt. Die 31-Jährige PKW-Fahrerin befuhr den Nordring (L453) in Fahrtrichtung Beindersheimer ... Mehr lesen»

      • Wiesloch – Polizeihubschrauber und Mantrailer im Einsatz – ERSTMELDUNG

    • Wiesloch – Polizeihubschrauber und Mantrailer im Einsatz – ERSTMELDUNG
      Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Derzeit befinden sich in Wiesloch Kräfte der Polizei, ein Hubschrauber sowie Mantrailer bei einer Personensuche im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Es wird nachberichtet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Polizeipräsidium Mannheim»

      • Ludwigshafen – Sprungbrettmesse am 26. und 27. September 2025 in der Friedrich-Ebert-Halle – Informiere dich über deine Karriere bei der Polizei Rheinland-Pfalz!

    • Ludwigshafen – Sprungbrettmesse am 26. und 27. September 2025 in der Friedrich-Ebert-Halle – Informiere dich über deine Karriere bei der Polizei Rheinland-Pfalz!
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Du suchst einen krisensicheren, vielfältigen und spannenden Beruf? Du kannst gut auf Menschen zugehen? Du arbeitest gerne im Team, bist motiviert, leistungsbereit und bewahrst auch in brenzligen Situationen einen coolen Kopf? Perfekt, dann hast du jetzt die Chance auf den krisensichersten, vielfältigsten und spannendsten Beruf aller Zeiten: Komm zur Polizei Rheinland-Pfalz! Starte ein ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Härtetest beim Überraschungsteam – VfR reist nach Essingen

    • Mannheim – Härtetest beim Überraschungsteam – VfR reist nach Essingen
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vergangenes Wochenende hat es nun auch den VfR Mannheim erwischt. Mit 0:1 (0:1) unterlagen die Quadratestädter beim VfR Aalen und kassierten im achten Saisonspiel die erste Niederlage. Nun steht am Samstag (14:30 Uhr) das nächste anspruchsvolle Auswärtsspiel auf dem Programm. Marcel Abeles Team ist beim Tabellendritten TSV Essingen gefordert. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Besuch von Ministerpräsident Schweitzer bei BASF

    • Ludwigshafen – Besuch von Ministerpräsident Schweitzer bei BASF
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Foto: Von links: Sinischa Horvat (Vorsitzender Betriebsrat BASF SE), Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Dr. Katja Scharpwinkel (Standortleiterin und Mitglied des Vorstands) beim Besuch des PEM-Wasserelektrolyseurs. (Foto: BASF/Andreas Henn) INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Ministerpräsident des Landes Rheinland‑Pfalz, Alexander Schweitzer, hat den BASF‑Standort in Ludwigshafen im Rahmen seiner Pressereise besucht. Katja Scharpwinkel, Standortleiterin und ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Großes Familienfest zum Weltkindertag am 21. September auf der Neckarwiese – Kostenfreie Spiel- und Mitmachangebot von 14 bis 18 Uhr

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg feiert den 71. Weltkindertag: Am Sonntag, 21. September 2025, gibt es von 14 bis 18 Uhr wieder ein großes Spiel- und Mitmachfest für die ganze Familie auf der Neckarwiese. „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“ lautet das diesjährige Motto. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Internationale Weltkindertag wird weltweit am 20. September ... Mehr lesen»

