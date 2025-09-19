Dudenhofen – Drohmail gegen Schule

Dudenhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Freitag (19.09.2025) ging bei einer Schule in Dudenhofen eine E-Mail ein, in welcher der Verfasser drohte, einen Sprengstoffanschlag in der Schule zu begehen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach einer Bewertung durch Experten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz ist von keiner Ernsthaftigkeit der Drohung auszugehen, weshalb der Schulbetrieb regulär aufgenommen und fortgeführt werden konnte. Solche Drohungen stellen Straftaten dar, die grundsätzlich dazu geeignet sind, eine erhebliche Verunsicherung in der Bevölkerung hervorzurufen. Hinzu kommen mögliche Kosten für polizeiliche Einsatzmaßnahmen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Drohungen gegen Schulen. Der sensible und wohl überlegte Umgang mit Drohungen dieser Art ist wichtig. Erste Maßnahme nach Erhalt einer solchen Drohung sollte es daher immer sein, die Polizei unverzüglich über die Notrufnummer 110 zu alarmieren.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz