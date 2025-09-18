Weinheim – Wer will mitmachen beim Weststadt-Weihnachtsmarkt?

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch in der Weinheimer Weststadt wird wieder ein Weihnachtsmarkt gefeiert, traditionell am ersten Adventswochenende, am Samstag, 29. November, und Sonntag, 30. November, jeweils von 13 Uhr bis abends. Veranstalter ist der Weststadtverein „Pro West“. Geplant ist wieder eine weihnachtliche Budengasse auf der Allee am Rolf-Engelbrecht-Haus mit Geschenkangeboten, Essen und Trinken sowie Bühnen- und Kulturprogramm. Es sind noch Standplätze für Vereine und Organisationen frei, sowohl Stände und Buden als auch Auftritte auf der Bühne. Wer auf dem Weststadt-Weihnachtsmarkt etwas anbieten oder aufführen möchte, kann sich mit der Pro West-Vorsitzenden Stella Kirgiane-Efremidou in Verbindung setzen. Mail stellakirgiane@aol.com oder 0171 5778858
Quelle: Stadt Weinheim