Weinheim – Rekord-Azubijahr bei der Stadt Stadtverwaltung begrüßt so viele Nachwuchskräfte wie nie zuvor – Neue Ausbildungsangebote im Programm

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im September haben 24 junge Menschen ihre berufliche Laufbahn bei der Stadtverwaltung Weinheim begonnen – so viele wie noch nie zuvor. „Wir schaffen nicht nur zusätzliche Ausbildungsplätze, sondern bieten auch immer mehr unterschiedliche Ausbildungsberufe und Studiengänge an“, erklärt Ausbildungsleiterin Natasa Andric. So wird in diesem Jahr erstmals die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann im Kulturbüro angebten, sowie das duale Studium B.A. Bauingenieurwesen – Öffentliches Bauen. Die Bandbreite der Einstiege ist groß: Insgesamt sind fünf Verwaltungsfachangestellte, ein Veranstaltungskaufmann, eine Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, zwei Einführungspraktikanten für den gehobenen Verwaltungsdienst sowie ein dualer Student im Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Öffentliches Bauen ins Berufsleben gestartet.

Auch im pädagogischen Bereich konnte die Stadt Weinheim wieder zahlreiche Nachwuchskräfte gewinnen. Dazu gehören ein Anerkennungspraktikant zum Kinderpfleger, zwei Teilnehmerinnen im Anpassungslehrgang zur staatlich anerkannten Erzieherin, vier Auszubildende in der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) zur Erzieherin bzw. zum Erzieher sowie zwei Umschülerinnen und Umschüler im Rahmen des Programms „Direkteinstieg Kita“. Darüber hinaus unterstützen fünf Freiwillige im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) die städtischen Kitas und die Feuerwehr. „Dass wir von Jahr zu Jahr mehr Nachwuchskräfte für uns gewinnen können, zeigt, dass die Stadt ein moderner und zukunftsorientierter Arbeitgeber ist. Wir freuen uns, gemeinsam mit den jungen Menschen die Zukunft Weinheims zu gestalten“, so Andric. Schon jetzt weist die Stadt darauf hin, dass auch für das Ausbildungsjahr 2026 motivierte Bewerberinnen und Bewerber gesucht werden – sowohl für Ausbildungsplätze, duale Studiengänge als auch für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Interessierte können sich ab sofort über das Karriereportal der Stadt Weinheim bewerben.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim