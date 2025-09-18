SÜW – Ägyptologie in der Pfalz: Vortrag in Bad Bergzabern

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße veranstaltet am Montag, 29. September, von 19 bis 20.30 Uhr einen besonderen Vortrag. Unter dem Titel „Ägyptologie in der Pfalz“ spricht Zenhom Haggag

über Leben und Wirken des aus Bad Bergzabern stammenden Ägyptologen Friedrich Mook, dessen

Geburtstag sich im vergangenen Jahr zum 180. Mal gejährt hat.

Der Vortrag beleuchtet spannende Stationen des Schaffens von Friedrich Mook und rückt damit eine

Persönlichkeit in den Fokus, die nicht nur für die Region, sondern auch für die Wissenschaft von

Bedeutung ist.

Die Veranstaltung findet im Erdgeschoss des vhs LernOrt K2, Königstraße 2, in Bad Bergzabern statt.

Der Eintritt beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist notwendig, telefonisch unter 06341/940-187 online unter

www.vhs-suew.de oder per E-Mail an Judith.Hammer@suedliche-weinstrasse.de.

Quelle: Kreisverwaltung SÜW